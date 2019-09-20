Мер Львова Садовий ініціює скорочення кількості депутатів у міськраді в 2 рази до 32

Мер Львова Андрій Садовий ініціює скорочення кількості депутатів у Львівській міській раді в 2 рази до 32 з наступної каденції. Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Дякую всім депутатам минулих каденцій, свого часу прийняли мудре рішення - зменшити кількість обранців з 90 до 64. Я думаю, що настав час зробити наступний крок. Якщо в державі ми мали мудрість зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300, я б дуже хотів, щоб ми у Львові показали приклад, і з 64 зменшили кількість для наступної каденції до 32. Прошу цю пропозицію опрацювати та направити його Президенту, керівнику Верховної Ради та керівників фракцій", - сказав Садовий

Мер також зазначив, що в цьому питанні важливо ознайомитися з світовою практикою.

За його даними в Бостоні (США) - 13 депутатів, в Сіетлі (США) - 9, у Ванкувері (Канада) - 10, а чисельність населення там - в два-три рази вище, ніж у Львові.

Зараз у Львівській міськраді 64 депутата, до 2015 року було 90.

Як соообщали Українські Новини, Садовий обраний мером Львова у 2006 році, переобраний у 2010 та 2015 році.