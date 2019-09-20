Пожежа без жертв сталася у військовому госпіталі в Луцьку

Пожежа без жертв сталася в ніч на п'ятницю у військовому госпіталі в Луцьку. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.\r\n"У Луцьку ліквідували пожежу у військовому госпіталі", - йдеться в повідомленні.\r\n20 вересня о 2:25 надійшло повідомлення про пожежу в Луцькому гарнізонному військовому госпіталі, розташованому на вулиці Сенатора Левчановской.\r\n2:36 до місця виклику прибули рятувальники 25-ї Державної пожарноспасательной частини міста Луцька.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПлоща пожежі становила близько 500 кв. м.\r\nПожежу гасили 12 одиниць пожарноспасательной техніки.\r\nБув евакуйований 91 чоловік, у тому числі 7 хворих у важкому стані і 11 працівників госпіталю.\r\nЗараз пацієнти госпіталю розміщені у Луцькій міській клінічній лікарні.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПостраждалих від пожежі немає.\r\n3:12 пожежу було локалізовано, о 5:00 - ліквідовано.\r\nТриває розбір конструкцій.\r\nПричина пожежі встановлюється.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 12 вересня почалася пожежа на військовому полігоні в Чернігівській області, 13 вересня Держнс локалізувала пожежу.