Пожежа без жертв сталася у військовому госпіталі в Луцьку

Пожежа без жертв сталася в ніч на п'ятницю у військовому госпіталі в Луцьку. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"У Луцьку ліквідували пожежу у військовому госпіталі", - йдеться в повідомленні.

20 вересня о 2:25 надійшло повідомлення про пожежу в Луцькому гарнізонному військовому госпіталі, розташованому на вулиці Сенатора Левчановской.

2:36 до місця виклику прибули рятувальники 25-ї Державної пожарноспасательной частини міста Луцька.

Площа пожежі становила близько 500 кв. м.

Пожежу гасили 12 одиниць пожарноспасательной техніки.

Був евакуйований 91 чоловік, у тому числі 7 хворих у важкому стані і 11 працівників госпіталю.

Зараз пацієнти госпіталю розміщені у Луцькій міській клінічній лікарні.

Постраждалих від пожежі немає.

3:12 пожежу було локалізовано, о 5:00 - ліквідовано.

Триває розбір конструкцій.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляли Українські Новини, 12 вересня почалася пожежа на військовому полігоні в Чернігівській області, 13 вересня Держнс локалізувала пожежу.