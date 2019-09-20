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20 вересня 2019, пʼятниця, 08:45 370
Транспорт 2019-09-20T11:30:04+03:00
Українські Новини
Україна втрачає ринок транзитних авіаперевезень через непродуману держполітику, - новий керівник МАУ Дихне

Україна втрачає ринок транзитних авіаперевезень через непродуману держполітику, - новий керівник МАУ Дихне

Через необхідність обльоту території РФ стає невигідним транзитне підвезення пасажирів зі  східного напрямку для пересадки в аеропорту "Бориспіль", заявив Євген Дихне, новий президент авіакомпанії "МАУ".

"Необхідність обльоту території непідконтрольних східних регіонів України, Криму, а також території Російської Федерації передбачає збільшення маршруту польоту, а, отже, і витрат непомірно дорогого авіапалива. Це робить МАУ неконкурентним як по часу в дорозі, так і за вартістю перельоту. Крім того, це порушує хабову бізнес-модель авіакомпанії, адже підвезення пасажирів зі  східного напрямку для пересадки в "Борисполі" стає не вигідним", - написав він у статті для Центру транспортних стратегій.

Транзитний авіахаб в бориспільському аеропорту почали розвивати ще з 2011 р. За словами Дихне, створюючи спільно з "Борисполем" авіаційний продукт (хаб), МАУ щорічно нарощує в середньому 20% пасажирів у рік. Від цього виграють усі: держава - поповнення бюджету; співробітники - робочі місця і зростання окладів; пасажири - конкурентні ціни (середня вартість авіаквитка МАУ становить $117) і зручні маршрути. Додатково навколо авіації виникає велика кількість бізнесів.

Однак державна політика, на жаль, перешкоджає подальшому розвитку транзитного потенціалу України. Як пояснює Дихне, для аеропорту "Бориспіль" це виражалося у введенні дивідендів в розмірі 90%, які фактично вилучали у підприємства будь-який фінансовий ресурс для розвитку. Для авіакомпаній це високе фіскальне навантаження (тарифи на аеронавігаційне обслуговування, акцизи на паливо, ін.) і необхідність обльоту територій РФ.

"Національний перевізник виявився в значно гірших умовах, ніж його найближчі конкуренти з Туреччини, Польщі, Латвії, і навіть Білорусі", - робить висновок президент МАУ.

Він переконаний, що в даній ситуації потрібно бути реалістами.

"Мені, як новому президенту авіакомпанії, доступні виключно фінансові інструменти - оптимізація і скорочення. А політичні та законодавчі інструменти підвладні політикам і депутатам... дуже багато залежить від прикордонних, митних, податкових норм, міграційного законодавства і т.і. У цих сферах потрібна лібералізація, перегляд жорстких правил, які стримують не тільки інтерес іноземців до України, але і розвиток українських авіакомпаній", - говорить Дихне про необхідність проведення ключових реформ в авіагалузі.

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