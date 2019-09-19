Захист у кримінальному процесі: українські та німецькі адвокати обмінюються досвідом

Захист в кримінальному процесі: українські та німецькі адвокати обмінюються досвідом

Адвокати України та Німеччини обговорили важливі моменти в практиці надання захисту в кримінальному процесі.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Фахова дискусія між вітчизняними адвокатами і їхніми колегами з Федеральної палати адвокатів Німеччини в ці дні проходить в Одесі з ініціативи Національної асоціації адвокатів України.

Відкриваючи захід, голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова подякувала німецьким колегам за співпрацю, яка триває вже понад 7 років, а також розповіла, як потужна і професійна дискусія чекає адвокатів цього разу.

"Сьогодні до нас приїхали два члени одного з найвпливовіших комітетів з питань кримінального права Федеральної палати адвокатів. Це дуже відомі адвокати в галузі кримінального права і процесу. Щоб ви розуміли, в цьому комітеті 12 осіб - найкращих у своїй галузі. Вони настільки відомі і шановні, що висновки цього комітету мають величезне значення для німецького парламенту і іноді їх думки перетворюються на певні законопроекти і прийняті закони", - зазначила Лідія Ізовітова.

"Делегати двох країн зібралися для того, щоб обговорити гострі питання адвокатського захисту саме в сфері кримінального процесу, як найбільш складної форми здійснення адвокатської діяльності, виходячи з ризиків та інших обставин", - зазначив адвокат Олександр Дульський.

Своїм досвідом захисту у кримінальних справах поділилися німецькі юристи - професор, адвокат Ян Бокемюль, член комітету з питань кримінального права Федеральної палати адвокатів Німеччини, а також доктор Аннетте фон Штеттен.

Вони розповіли про складнощі в участі у резонансних справах, про "токсичних" клієнтів, про терміни судового розгляду справ, про поведінку учасників процесу, а також про комунікації між судом, прокурором і адвокатом.

Ян Бокемюль повідав про роботу адвокатської системи в Німеччині.

"Зараз в Німеччині серйозна система захисту. Але до Другої світової війни ця система не була такою. Права адвокатів Німеччини поступово урізалися починаючи з 30-х років. Схожа ситуація складається зараз в Україні.

Після війни в Німеччині дуже повільно формувалася система захисту в кримінальному процесі. Але з цього моменту почалася професіоналізація адвокатів. Я думаю, що схожі процеси відбуваються зараз і в Україні", - повідомив він.

Німецький юрист зазначив, що в Німеччині працює 170 тис адвокатів, у яких 21 спеціалізація. При цьому, 4 тис. адвокатів спеціалізуються у кримінальних справах.

Також Бокемюль повідомив, що Німеччина - послідовний прихильник збереження абсолютної адвокатської таємниці.

"До наших матеріалів у правоохоронців немає ніякого доступу. У суду також. В цьому випадку у нас привілейованих право. А що стосується матеріалів кримінальних справ, то ми отримуємо до них 100% -ний доступ", - підкреслив адвокат.

У свою чергу, глава НААУ Лідія Ізовітова зазначила, що в Німеччині діє повна адвокатська монополія, від початку і до кінця процесу.

Адвокат Аннетте фон Штеттен розповіла про основні принципи захисту клієнтів під час досудового розслідування в Німеччині.

За її словами, на одну справу в суді в Німеччині виділяється в середньому 25 годин, за які суддя може розглянути його протягом місяця.

Німецькі адвокати також зазначили, що корупції правоохоронних органів і суддів в Німеччині в цілому не існує.

"Мені не відомі такі випадки. На моїй практиці я такого не пам'ятаю. Але я не виключаю, що таке може бути", - зазначила фон Штеттен.

Її колега повідомив лише про один випадок корупції прокурора в Баварії, закривала виробництва за гроші і який внаслідок був засуджений.

Під час дискусії український адвокат Ольга Просянюк розповіла, що робота адвокатом в Україні може нести серйозну загрозу життя і до цього потрібно бути готовим.

За її словами, тільки в період 2016-2018 років було скоєно 5 вбивств адвокатів і 2 замахи на вбивство.

Як повідомляли Українські Новини, НААУ закликає Зеленського і Раду зняти з розгляду законопроект про скасування адвокатської монополії.