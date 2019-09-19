Рада відмовилася дозволити обшуки, затримання і прослушку депутатів

Верховна Рада відмовилася дозволити Державному бюро розслідувань (ДБР) і Національному антикорупційному бюро (НАБУ) самостійно проводити прослуховування.

За ухвалення законопроекту №1009 в цілому проголосували 196 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.



При цьому посеред голосування голова парламенту Дмитро Разумков спробував зупинити голосування за законопроект, проте система "Рада" показала результат голосування. Опозиційні партії почали аплодувати.



За підсумком виступів всіх фракцій, Разумков виніс пропозицію про повернення законопроекту на доопрацювання в профільний комітет і на повторне 2-е читання, за що проголосувало 242 депутата парламенту.

Законопроектом передбачалося НАБУ та ДБР включити до переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу, яким також пропонувалося дозволити знімати інформацію з телекомунікаційних мереж.



При цьому керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повинні були надаватися повноваження скасування незаконних і необґрунтованих постанов НАБУ та ДБР.



Крім цього, законопроектом пропонувалося дозволити проведення обшуків, затримання, порушення таємниці листування і телефонних розмов депутата Ради без отримання згоди парламенту на проведення цих дій.



Також пропонувалося дозволити суддям не визначати розмір застави щодо осіб, які підозрюються у тяжких та особливо тяжких корупційних злочинах.



Документом планувалося скасувати правки, внесені депутатом 8-го скликання від Радикальної партії Олега Ляшка Андрієм Лозовим в Кримінальний процесуальний кодекс, якими обмежувалися строки досудового розслідування, призначення і проведення експертизи.



Як повідомляли Українські Новини, 19 вересня голова Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)".