Народження смайлика: день, коли Інтернет посміхнувся світу

19 вересня одному з найпоширеніших символів виповнюється 34 роки, передають Українські Новини.\r\nВ цей день у 1982 році професор Університету Карнегі-Меллона в місті Пітсбург (США, штат Пенсільванія) Скотт Фалман в університетській мережі, прототипі перших форумів, вперше відправив своїм колегам-викладачам електронне повідомлення-піктограму, яке складалося з двокрапки, лапок і дефісів.\r\n"Пропоную, щоб наступна піктограма :-) символізувала радість", - писав учений у листі.\r\nЕлектронне повідомлення Филмана. Фото: TwitockWorldEmojiDay\r\nПрофесор запропонував також піктограму із символів :-(, яка спочатку використовувалася виключно для позначення особливо важливих частин тексту, ну а зараз - щоб повідомити про поганому настрої.\r\nУ середині 90-х дует веселого і сумного смайликів перестав задовольняти потреби користувачів Інтернету і з'явилися численні нові варіанти: сердиті, наївні, здивовані, зацікавлені. Незабаром культ смайликів почав еволюціонувати, і з кожним роком придумувалися все нові і нові символи.\r\nСмайли. Скріншот: iPhone\r\nПрезентація Apple 2017, Фото: Apple\r\nСмайли в Viber. Скріншот: Viber\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", в честь дня эмоджи Apple додав 70 нових смайлів. Раніше глава МЗС Австралії дала інтерв'ю за допомогою 26 смайликів. Також більше 2 тисяч американців склали найбільший "смайлик" у світі.