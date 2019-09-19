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19 вересня 2019, четвер, 17:22 6
Життя 2019-09-19T18:45:02+03:00
Українські Новини
Народження смайлика: день, коли Інтернет посміхнувся світу

Народження смайлика: день, коли Інтернет посміхнувся світу

19 вересня одному з найпоширеніших символів виповнюється 34 роки, передають Українські Новини.

В цей день у 1982 році професор Університету Карнегі-Меллона в місті Пітсбург (США, штат Пенсільванія) Скотт Фалман в університетській мережі, прототипі перших форумів, вперше відправив своїм колегам-викладачам електронне повідомлення-піктограму, яке складалося з двокрапки, лапок і дефісів.

"Пропоную, щоб наступна піктограма :-) символізувала радість", - писав учений у листі.

Електронне повідомлення Филмана. Фото: TwitockWorldEmojiDayЕлектронне повідомлення Филмана. Фото: TwitockWorldEmojiDay

Професор запропонував також піктограму із символів :-(, яка спочатку використовувалася виключно для позначення особливо важливих частин тексту, ну а зараз - щоб повідомити про поганому настрої.

У середині 90-х дует веселого і сумного смайликів перестав задовольняти потреби користувачів Інтернету і з'явилися численні нові варіанти: сердиті, наївні, здивовані, зацікавлені. Незабаром культ смайликів почав еволюціонувати, і з кожним роком придумувалися все нові і нові символи.

Смайли. Скріншот: iPhoneСмайли. Скріншот: iPhone

Презентація Apple 2017, Фото: AppleПрезентація Apple 2017, Фото: Apple

Смайли в Viber. Скріншот: ViberСмайли в Viber. Скріншот: Viber

Як повідомляли "Українські Новини", в честь дня эмоджи Apple додав 70 нових смайлів. Раніше глава МЗС Австралії дала інтерв'ю за допомогою 26 смайликів. Також більше 2 тисяч американців склали найбільший "смайлик" у світі.

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