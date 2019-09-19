Медведчук заявив, що українська влада не має наміру виконувати Мінські угоди

Голова Політради партії "Опозиційна платформа ‒ За життя" Віктор Медведчук, відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах ВР, розповів про те, як він оцінює переговори, що відбулися вчора в Мінську. Про це пише прес-служба.

"Наскільки я розумію і наскільки я чую за повідомленнями в ЗМІ, жодних домовленостей не досягнуто", ‒ заявив парламентарій.

Віктор Медведчук нагадав: 2 вересня під час зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки" було прийнято рішення, що "формулу Штайнмайера" потрібно письмово зафіксувати. Однак, як зазначив політик, вчора в Мінську була відмова від відповідного затвердження та підписання документа.

За словами Медведчука, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розуміє "формулу Штайнмайера" виключно у своєму прочитанні. "Він правильно говорить про те, що необхідно проводити вибори і в перший день після виборів набуває чинності закон про особливий статус, який було прийнято, але не розблоковано", ‒ заявив Медведчук. При цьому він підкреслив: Пристайко не говорить про те, що "Мінські угоди передбачають постійну основу внесення змін до Конституції і запровадження, імплементацію до Конституції особливого статусу".

Парламентарій також зазначив, що для проведення виборів на Донбасі Верховна Рада України має прийняти закон про вибори на цих неконтрольованих територіях. "А для того, щоб Верховна Рада прийняла цей закон (я йду далі), згідно з Мінським угодами, необхідно узгодити модальність цього закону з представниками Донецька, Луганська. Тобто це не короткий термін для підготовки і це довге логістичне плече", ‒ заявив Медведчук.

Політик особливо відзначив, що з 2016 року питання мирного врегулювання на Донбасі так і не зрушило з місця: "У жовтні 2016 року на очній, останній, до речі, зустрічі глав держав "нормандської четвірки" було прийнято "формулу Штайнмайера" і те, що вона реалізовуватиметься. Але Україна відмовилася тоді від її реалізації. Минуло більше трьох років. Фактично три роки пройшло. А віз і нині там".

Нагадаємо, партія "Опозиційна платформа ‒ За життя" послідовно виступає за реалізацію "Комплексу заходів з виконання Мінських угод", оскільки вони визнані безальтернативними в усьому світі.