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19 вересня 2019, четвер, 16:54 19
Події 2019-09-19T18:45:02+03:00
Українські Новини
Під Києвом поліцейський побив лісничого і переїхав його машиною

Під Києвом поліцейський побив лісничого і переїхав його машиною

Свіжоспиляний ліс. Фото: Олег Береговий
Свіжоспиляний ліс. Фото: Олег Береговий

В Іванківському районі Київської області поліцейський разом з двома приятелями побив лісничого і переїхав йому ногу. Про це розповів на своїй сторінці Facebook у народний депутат Олег Береговий.

За його словами, до нього звернувся помічник лісничого одного з лісництв державного підприємства Іванківського лісгоспу.

17 вересня під час патрулювання лісових насаджень, перевірку на наявність пожеж у лісових масивах, виконуючи свої посадові інструкції, ним було помічено автомобіль з гужовим причепом, причіп був завантажений лісом-кругляком, довжиною 4.5 м., діаметром 17 - 28 про' об'ємом 2 - 2.5 м. 3.

"Ліс був сирим, свіжоспиляний. Звичайно, лісничий зупинив транспорт з метою з'ясування походження деревини. У машині було троє, спочатку спробували домовитися, не вийшло. Лісничий виявився принциповим. Тоді правопорушники почали тікати, перед чим побили лісничого і вже, коли він лежав, переїхали машиною ногу. Причіп з лісом залишили на місці", - йдеться в повідомленні.

Постраждалий вже звернувся в лікарню за медичною допомогою, а також до співробітників правоохоронних органів, зазначив депутат. Однак справа прийняла інший оборот, коли було встановлено, що один з правопорушників – поліцейський.

 

Нагадаємо, раніше поліцейські побили жінок в столичному метро.

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