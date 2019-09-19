Під Києвом поліцейський побив лісничого і переїхав його машиною

В Іванківському районі Київської області поліцейський разом з двома приятелями побив лісничого і переїхав йому ногу. Про це розповів на своїй сторінці Facebook у народний депутат Олег Береговий.

За його словами, до нього звернувся помічник лісничого одного з лісництв державного підприємства Іванківського лісгоспу.

17 вересня під час патрулювання лісових насаджень, перевірку на наявність пожеж у лісових масивах, виконуючи свої посадові інструкції, ним було помічено автомобіль з гужовим причепом, причіп був завантажений лісом-кругляком, довжиною 4.5 м., діаметром 17 - 28 про' об'ємом 2 - 2.5 м. 3.

"Ліс був сирим, свіжоспиляний. Звичайно, лісничий зупинив транспорт з метою з'ясування походження деревини. У машині було троє, спочатку спробували домовитися, не вийшло. Лісничий виявився принциповим. Тоді правопорушники почали тікати, перед чим побили лісничого і вже, коли він лежав, переїхали машиною ногу. Причіп з лісом залишили на місці", - йдеться в повідомленні.

Постраждалий вже звернувся в лікарню за медичною допомогою, а також до співробітників правоохоронних органів, зазначив депутат. Однак справа прийняла інший оборот, коли було встановлено, що один з правопорушників – поліцейський.

Нагадаємо, раніше поліцейські побили жінок в столичному метро.