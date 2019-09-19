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19 вересня 2019, четвер, 16:48 9 Прес-реліз
Економіка 2019-09-19T18:45:03+03:00
Українські Новини
"Фармак" визнаний кращою фармкомпанією України за результатами ХХ конкурсу професіоналів фармгалузі "Панацея"

"Фармак" визнаний кращою фармкомпанією України за результатами ХХ конкурсу професіоналів фармгалузі "Панацея"

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) визнана кращою фармацевтичною компанією України за результатами ХХ конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України "Панацея".

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, 18 вересня відбулася церемонія нагородження переможців XX конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України "Панацея 2019", в якому компанія "Фармак" стала переможцем конкурсу у номінації "Компанія року".

"Нещодавно відбулася щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в Києві. Форум був присвячений темі державного управління заради щастя, зокрема аналізу основних проблем сучасності, пов'язаних з цим. Якщо заглибитися в тему щастя, то можна побачити, що для кожної країни це поняття складається з різних факторів. І єдиний показник, який має практично однакову частку в будь-якій державі - це здоров'я. Здоров'я - базова цінність як для кожної людини, так і для країни в цілому. Тому рецепт щастя для України простий - зробити здоров'я національним пріоритетом. "Фармак" служить людям вже майже 95 років!", - зазначив виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк.

За його словами, весь цей час компанія виконує свою основну задачу - робить доступним лікування сучасними та ефективними лікарськими препаратами.

Костюк зазначив, що "Фармак" продовжить нести свою місію далі, розширюючи свою присутність в терапевтичних групах, збільшуючи виробничі потужності та удосконалюючи технології.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.
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