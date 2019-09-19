"Платформа" Бойка назвала злочином введення ринку землі без референдуму

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) вимагає проведення загальнонаціонального референдуму з питання вільної купівлі та продажу землі та вважає, що запуск земельного ринку всупереч волі українських громадян стане політичним злочином.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Сьогодні (19 вересня), виступаючи на конференції, присвяченій реформі земельних відносин, Президент Володимир Зеленський знову заявив, що ринок землі в Україні буде запущений в обов'язковому порядку. Діючи всупереч волі українських громадян, влада продовжує продавлювати ідею розпродажу української землі", - вказано в заяві ОПЗЖ.

Опозиціонери підкреслили, що прагнення розпродати українську землю стає стрижнем державної економічної політики. Керівництво держави відмовляється враховувати важке економічне становище українських фермерів, закриває очі на тотальну бідність і соціальну незахищеність селян-власників землі. Не надавши на обговорення суспільства навіть проекту земельної реформи, не усунувши проблеми з підготовкою земельного кадастру, нинішня влада твердить про неминучість скасування земельного мораторію".

Опозиціонери заявили, що влада вперто ігнорує той факт, що переважна більшість українських громадян виступає проти цієї ідеї. Йдучи на вибори, Президент та його політична партія багато говорили про пряму демократію, народовладдя та референдуми. Але отримавши всю повноту влади, вони не хочуть рахуватися з думкою громадян у ключовому для майбутнього країни й кожного громадянина питанні - земельному. Так звана реформа зараз пишеться під диктовку іноземних експертів, але без залучення представників українських аграрних асоціацій, фермерських об'єднань, селян-власників земельних наділів.

Усі опитування громадської думки показують, що дві третини українських громадян виступають проти вільної купівлі-продажу землі. Це означає, що український народ своєї згоди на запуск земельного ринку влади не давав.

ОПЗЖ вважає, що знімати мораторій на продаж землі та запускати земельний ринок можна лише після проведення загальнонаціонального референдуму, а приймати рішення без урахування думки громадян і всупереч волі українського народу неприпустимо.

"Ми вимагаємо забезпечити відкритість процесу підготовки земельної реформи. Залучити до обговорення політичні партії, експертів і представників фермерських асоціацій. Вважаємо, що перед запуском будь-якої реформи, що стосується земельних відносин, необхідно законодавчо забезпечити інтереси селян-власників землі. Слід надати державну підтримку фермерам і дрібним товаровиробникам, повернути українським аграріям податкові пільги, забезпечити державні інвестиції у відновлення інфраструктури життєзабезпечення та благоустрій українського села", - підсумували в заяві партії.