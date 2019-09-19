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19 вересня 2019, четвер, 15:50 357
Політика 2019-09-19T16:45:02+03:00
Українські Новини
У п'ятницю по всій країні пройде акція аграріїв проти продажу української землі іноземцям, - Дикун

У п'ятницю по всій країні пройде акція аграріїв проти продажу української землі іноземцям, - Дикун

В п'ятницю по всій країні пройде акція аграріїв проти продажу української землі іноземцям.

Про це повідомив голова "Всеукраїнської Аграрної Ради" Андрій Дикун після сьогоднішньої зустрічі аграріїв з Президентом Володимиром Зеленським і Прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком.

"Ми хочемо привернути увагу нашого українського суспільства, нашої влади для того, щоб нас почули, що ми виступаємо проти допуску на ринок землі України іноземців", - розповів Андрій Дикун.

Згідно з останніми заявами влади, при відкритті ринку землі планується дозволити купувати землю юридичним особам, власниками яких можуть бути іноземці. Саме це може стати "лазівкою", за якою іноземні громадяни зможуть володіти українською землею. Адже невідомо, хто буде кінцевим власником або бенефіціаром конкретної фірми.

Андрій Дикун розповів, що встановлення обмежень на придбання землі негромадянами - нормальна світова практика.

"Наприклад, жодна з країн Східної Європи не відкривала одночасно свій ринок землі і для фізичних, і для юридичних осіб, де засновниками можуть бути іноземці. Всюди були жорсткі обмеження. Щоб не зникло село - ми повинні зберегти землю для українців", - сказав він.
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