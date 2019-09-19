Блогер пояснив, чому оцінювачі бояться реформи ринку оцінки нерухомості

На ринку оцінки нерухомості назріває скандал. Спільнота оцінювачів та активісти-"грантоїди", які підтримують їх, різко виступають проти законопроекту №2047-1, що був зареєстрований у Верховній Раді України. У законопроекті пропонується закрити оцінювачам доступ до угод з нерухомістю. Замість них усі фінансові операції з нерухомістю будуть оцінюватися через електронні майданчики, що під'єднані до бази Фонду державного майна (ФДМ) України. Оцінювачі ратують за якнайшвидше прийняття іншого законопроекту - №2047, який ліквідує авторизовані торгові майданчики і дає право оцінювачам безпосередньо працювати з Єдиної електронної системою оцінки ФДМ України.\r\nПро це в своєму блозі на веб-сайті видання "Українська правда" написав український журналіст і блогер Сергій Лямець.\r\nНа думку автора, головне питання в тому, - хто буде заробляти на більш ніж 700 тис. угод на рік. Оцінювачі відчайдушно б'ються за ринок, залучаючи до боротьби активістів і, розповідаючи про корупцію в діючій системі. Хоча самі ж оцінювачі серйозно підмочили репутацію професії, роками занижуючи реальну вартість об'єктів заради особистого збагачення. У 2018 році ФДМ України запустив Єдину базу звітів про оцінку, всередині якої з'явився блок порівняння цін. Після цього лазівка для штучного заниження оцінки вартості об'єктів була практично закрита. Нова система, як вважає автор, технологічно дуже схожа на Prozorro. Тому її критика з боку оцінювачів викликає сумніви в упередженості. Крім того, запуск Єдиної бази дав солідний фінансовий результат: за рік нова система оцінки принесла держбюджету понад 9 млрд гривень.\r\nМіркуючи про причини протесту оцінювачів проти законопроекту №2047-1, автор зазначив: "... Причин дві. Перша - оцінювачів усувають як клас. Їх не знищують взагалі, але з нерухомістю працювати - забороняють. Доведеться або самим ставати електронними майданчиками, або втрачати професію. Розумію, це прикро. Ти стільки років навчався і заробляв, і тут тобі "вовчий квиток". Мабуть, це навіть несправедливо. Хоча, як сказати. Якщо ти стільки років "намахував" бюджет, а тут раптом заговорив про справедливість - хотілося б поговорити про це ... Друга причина - є ризик монополізації ринку майданчиків. Що оцінювачі, якщо захочуть зробити свій майданчик, просто не зможуть його зареєструвати. Є такий ризик. Щоб уникнути його, потрібно додатково врегулювати процес реєстрації майданчиків".\r\nНа думку автора, дворівневі системи оцінки (№2047-1) краще однорівневих (№2047). Останні, як наприклад, мін'юстівський "СЕТАМ", призводять до монополії та непрозорості. "Тобто, з однорівневої системою ми ризикуємо отримати типово українське явище - якийсь корупційний міжсобойчик. Чи можуть в ньому брати участь оцінювачі? А що, ви сумніваєтеся?" - задався питанням блогер.\r\nДворівневі системи, навпаки, завжди дають більше можливостей для контролю з боку клієнта. Також, як вважає автор, ліквідація електронних майданчиків, яка пропонується в №2047, не вигідна клієнтам. Їм доведеться спочатку шукати оцінювача та домовлятися з ним, а вже потім йти реєструвати угоду щодо нерухомості. Якщо майданчики зберегти (№2047-1), то клієнту достатньо прийти до нотаріуса - і він все зробить. Причому, внесе в систему дані за шаблоном.\r\nНезважаючи на різницю в підходах до реформи ринку оцінки, автор переконаний, що народних депутатів об'єднує бажання подолати корупцію. В першу чергу поламати чинну систему, яку в ЗМІ часто пов'язують з нардепом Антоном Яценком. "Депутати "Слуги народу" хочуть виписати все так, щоб корупції не було".