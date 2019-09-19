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19 вересня 2019, четвер, 15:44 151
Нерухомість 2019-09-19T16:45:02+03:00
Українські Новини
Блогер пояснив, чому оцінювачі бояться реформи ринку оцінки нерухомості

Блогер пояснив, чому оцінювачі бояться реформи ринку оцінки нерухомості

Сергій Лямець. Фото: 24tv.u
Сергій Лямець. Фото: 24tv.u

На ринку оцінки нерухомості назріває скандал. Спільнота оцінювачів та активісти-"грантоїди", які підтримують їх, різко виступають проти законопроекту №2047-1, що був зареєстрований у Верховній Раді України. У законопроекті пропонується закрити оцінювачам доступ до угод з нерухомістю. Замість них усі фінансові операції з нерухомістю будуть оцінюватися через електронні майданчики, що під'єднані до бази Фонду державного майна (ФДМ) України. Оцінювачі ратують за якнайшвидше прийняття іншого законопроекту - №2047, який ліквідує авторизовані торгові майданчики і дає право оцінювачам безпосередньо працювати з Єдиної електронної системою оцінки ФДМ України.

Про це в своєму блозі на веб-сайті видання "Українська правда" написав український журналіст і блогер Сергій Лямець.

На думку автора, головне питання в тому, - хто буде заробляти на більш ніж 700 тис. угод на рік. Оцінювачі відчайдушно б'ються за ринок, залучаючи до боротьби активістів і, розповідаючи про корупцію в діючій системі. Хоча самі ж оцінювачі серйозно підмочили репутацію професії, роками занижуючи реальну вартість об'єктів заради особистого збагачення. У 2018 році ФДМ України запустив Єдину базу звітів про оцінку, всередині якої з'явився блок порівняння цін. Після цього лазівка ​​для штучного заниження оцінки вартості об'єктів була практично закрита. Нова система, як вважає автор, технологічно дуже схожа на Prozorro. Тому її критика з боку оцінювачів викликає сумніви в упередженості. Крім того, запуск Єдиної бази дав солідний фінансовий результат: за рік нова система оцінки принесла держбюджету понад 9 млрд гривень.

Міркуючи про причини протесту оцінювачів проти законопроекту №2047-1, автор зазначив: "... Причин дві. Перша - оцінювачів усувають як клас. Їх не знищують взагалі, але з нерухомістю працювати - забороняють. Доведеться або самим ставати електронними майданчиками, або втрачати професію. Розумію, це прикро. Ти стільки років навчався і заробляв, і тут тобі "вовчий квиток". Мабуть, це навіть несправедливо. Хоча, як сказати. Якщо ти стільки років "намахував" бюджет, а тут раптом заговорив про справедливість - хотілося б поговорити про це ... Друга причина - є ризик монополізації ринку майданчиків. Що оцінювачі, якщо захочуть зробити свій майданчик, просто не зможуть його зареєструвати. Є такий ризик. Щоб уникнути його, потрібно додатково врегулювати процес реєстрації майданчиків".

На думку автора, дворівневі системи оцінки (№2047-1) краще однорівневих (№2047). Останні, як наприклад, мін'юстівський "СЕТАМ", призводять до монополії та непрозорості. "Тобто, з однорівневої системою ми ризикуємо отримати типово українське явище - якийсь корупційний міжсобойчик. Чи можуть в ньому брати участь оцінювачі? А що, ви сумніваєтеся?" - задався питанням блогер.

Дворівневі системи, навпаки, завжди дають більше можливостей для контролю з боку клієнта. Також, як вважає автор, ліквідація електронних майданчиків, яка пропонується в №2047, не вигідна клієнтам. Їм доведеться спочатку шукати оцінювача та домовлятися з ним, а вже потім йти реєструвати угоду щодо нерухомості. Якщо майданчики зберегти (№2047-1), то клієнту достатньо прийти до нотаріуса - і він все зробить. Причому, внесе в систему дані за шаблоном.

Незважаючи на різницю в підходах до реформи ринку оцінки, автор переконаний, що народних депутатів об'єднує бажання подолати корупцію. В першу чергу поламати чинну систему, яку в ЗМІ часто пов'язують з нардепом Антоном Яценком. "Депутати "Слуги народу" хочуть виписати все так, щоб корупції не було".

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