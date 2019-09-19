Парламент розгляне зміни до Закону про столицю

Сьогодні, Верховна Рада України, за рекомендацією Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, включила до порядку денного другої сесії проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", реєстр. №2143.

За відповідне рішення проголосували 237 народних депутати України, передают Українські Новини.

Законопроектом пропонується відновити районні ради в Києві та розподілити повноваження між районними радами, міською радою і КМДА.

Голова комітету Андрій Клочко, повідомив, що після того, як у 2010 році в Києві були ліквідовані районні в місті ради, вся влада сконцентрувалася на Хрещатику, 36, в руках Київського міського голови, який відповідно до Закону, є також головою Київської міської державної адміністрації.

"Після такого рішення, райони столиці, які за чисельністю населення дорівнюють деяким обласним містам України, фактично залишилися без органів місцевого самоврядування, що суперечить положенням Європейської хартії місцевого самоврядування, згідно з якою публічні повноваження мають реалізовуватися органом влади, який має найтісніший контакт із громадянином", - зазначив Андрій Клочко.

Як пояснив А. Клочко, районним радам пропонується передати безпосередній, близький до людей рівень повноважень, тобто все, що безпосередньо стосується повсякденного життя людей. Наприклад, якщо до компетенції районних рад буде віднесено питання початкової та середньої освіти, то до компетенції міської ради - професійна освіта та школи-інтернати. У свою чергу, КМДА займатиметься контролем за виконанням Конституції та законів України, координацією діяльності територіальних органів виконавчої влади і реалізацією державних програм тощо.

"Голова КМДА буде державним призначенцем, а мер столиці, як лідер, обраний громадою, виконуватиме повноваження визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" - резюмував А. Клочко.