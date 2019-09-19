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19 вересня 2019, четвер, 11:35 364
Економіка 2019-09-19T12:15:02+03:00
Українські Новини
На полях "Укрлендфармінг" вже зібрали 65% соняшника і очікують на рекордний врожай

На полях "Укрлендфармінг" вже зібрали 65% соняшника і очікують на рекордний врожай

Одинадцять агровиробничих кластерів групи "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка збирають врожай соняшника. Вже зібрано 65% від запланованого. В одному з найбільших українських агрохолдингів розповіли, які гібриди стали лідером з врожайності в Україні, і чому врожай цього року може стати рекордним.

У структурі посівів холдингу ця високомаржинальна олійна культура займає 16 %. Урожайність соняшнику на підприємствах в залежності від ґрунтово-кліматичної зони відповідає прогнозованій, заявляють в "Укрлендфармінг". На думку спеціалістів компанії, цьогорічний врожай культури може стати рекордним за останні п’ять років. "Кожне з підприємств нашого холдингу самостійно підбирало гібриди соняшнику в залежності від зони вирощування, напряму, планових завдань та погодно–кліматичних умов вирощування, - зазначив керівник департаменту агровиробничої діяльності Укрлендфармінгу Владислав Тютюнник. - Було закуплено найкращі селекційні сорти соняшнику від лідерів-виробників в Україні та світі: Сингенти, Кортеви, Лімагрейну, Євралісу, Нові Сад, ВНІС. Гібриди цих оригінаторів добре зарекомендували себе на полях нашого холдингу у 22 областях України. Найбільший відсоток (близько 50%) у посівах соняшнику займають гібриди "Сингенти" як лідера з врожайності соняшнику в Україні. Гібриди соняшнику з портфоліо цієї компанії показують відмінні результати. Цьогоріч на полях холдингу ми очікуємо рекордний за останні 5 років врожай соняшнику".

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом та виробництвом м'яса. До складу компанії входять 17 елеваторів, 11 агровиробничих кластерів, 19 птахофабрик, 3 інкубатора, 10 фабрик з вирощування молодняку, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць, завод з переробки яєць "Імперово Фудз", сучасні птахокомплекси "Авіс" і "Чорнобаївське", загальною потужністю 3,5 млрд яєць в рік і поголів'ям в 10, 5 млн курей-несучок - найбільшим в Україні в 2018 р. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.

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