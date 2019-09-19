"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп

Запровадження формульного підходу до ціноутворення в Україні мало право на існування. Про це заявив експерт "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп в інтерв’ю журналісту.

"Це формульний підхід встановлення цін на електроенергію, який має право на життя. Фактично ми, встановлюючи ціну на електроенергію, почали прив’язуватися до ціни на біржі за кордоном. Це такий квазіринковий підхід, який має право на існування… Найбільша дискусія була з приводу того, чи повинні ми враховувати додатково ціну доставки з Роттердаму, тобто це морем і територією України. Цей підхід теж має право на життя. Не можна сказати, що формула правильна, неправильна. Тобто, такий підхід має право на життя", - сказав Прокіп.

Експерт також зазначив, що після відміни дії формули "Роттердам+" ціни на ринку електроенергії зросли. А також нагадав, що на нещодавній нараді у президента з енергетичних питань було констатовано, що вартість вугілля, розрахована за формулою, на даний час є найнижчою.

"Якщо, наприклад, порівняти ціни, які були до запровадження ринку, тобто із застосуванням цього підходу "Роттердам+", і після запуску ринку, то ціни зросли. Хоча були люди, які очікували зниження цін… Було цілком зрозуміло, що "Роттердам" не є найбільше зло", - сказав Прокіп.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що на нараді у президента з енергетичних питань, яка відбулася 19 серпня, з'ясувалось, що купувати вугілля за ціною, розрахованої за формулою "Роттердам+", на сьогодні дешевше, ніж імпортувати його з ПАР, США або Колумбії. Ціна за "Роттердам +" становить 1,74 тис грн за тонну, імпорт з Колумбії та США - 1,9 тис. грн за тонну, з ПАР - 1,8 тис. грн за тонну.

Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко заявляла, що формула "Роттердам+" дозволила українцям заощадити до 40 млрд грн., оскільки стримувала зростання тарифів на електроенергію для населення. А голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомляв, що державні шахти з моменту прийняття формули "Роттердам+" отримали додатково понад 10 млрд гривень.