Українські миротворці в ДР Конго борются з бойовиками та лихоманкою Ебола

Українські військовослужбовці зі складу 10-ї ротації 18-го окремого вертолітного загону ЗС України Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго продовжують виконувати миротворчі завдання на Чорному континенті.

За майже чотири місяці чергової ротації, льотчики 18 загону, працюючи у режимі 24/7, провели в африканському небі більше 1 тис годин, виконавши понад 1 тис польотів на вертольотах Мі-8 та Мі-24. За цей час екіпажі перевезли близько 3 тис пасажирів та майже 180 тонн різноманітних вантажів.

Чи не щодня екіпажі вертольотів Мі-8 доставляють пасажирів та вантажі у місця, куди дістатися суходолом практично неможливо через слабко розвинену дорожню інфраструктуру у ДР Конго та небезпеку з боку чисельних місцевих бандформувань. Завдяки українським льотчикам, Місія має можливість забезпечити оперативну передислокацію своїх сил у регіоні для своєчасного реагування на загострення безпекової ситуації.

Найчастіше, пасажирами на борту наших гелікоптерів є військовослужбовці інших контингентів та цивільні співробітники Місії ООН. Але трапляються й винятки. Так днями один з українських екіпажів успішно виконав завдання з перевезення делегації високопосадовців на чолі з міністром охорони здоров'я і соціальних служб США Алексом Азаром до міста Бутембо для оцінки ситуації у Центрі лікування Еболи.

По прибуттю до місця призначення, американець українського походження міністр Азар подарував екіпажу свій іменний коін (велику монету зі своїм ім'ям та гербом США). У свою чергу посол США у Демократичній Республіці Конго Майкл Хаммер на знак подяки українцям зробив відповідний пост у своєму твіттері.

Також українські "вісімки" залучаються до виконання завдань з евакуації поранених та проведення пошуково-рятувальних операцій.

- Минулого тижня кілька наших екіпажів, разом з фахівцями парашутно-десантної служби, брали активну участь у пошуках офіцера індійського контингенту, який зник у акваторії озера Ківу. За час проведення цієї операції наші льотчики здійснили чотири вильоти, та провели більше чотирьох годин у повітрі, ретельно обстежуючи район пошуку та рятування, - говорить заступник командира 18 овз з льотної підготовки підполковник Микола Лихацький.

Як і їхні колеги, екіпажі Мі-24 теж не сидять без роботи. Чотири вертольоти на аеродромах у містах Гома та Бені чергують у режимі постійної готовності для захисту цивільного населення від бойовиків НЗФ та супроводу вертольотів Місії ООН. Протягом усього часу перебування у цій центральноафриканській країні, вони постійно залучаються до завдань з ведення повітряної розвідки, патрулювання територій, підтримки дій наземних військ та іншиз задач.

Днями, у зв’язку із загостренням ситуації на півдні ДР Конго, два екіпажі Мі-24, що перебували у режимі очікування на аеродромі Гома, були підняті за тривогою та направлені Місією у район активізації угрупувань бойовиків у провінції Південне Ківу. Цього разу, завданнями українських льотчиків була повітряна розвідка визначених районів та демонстрація сили.

- Під час виконання цього завдання ми виявили місце розташування одного з незаконних збройних формувань та, на жаль, стали свідками наслідків нападу бойовиків на одне із селищ, - розповідає командир одного з екіпажів. - Ми бачили, як догоряють домівки людей, а самі вони були змушені тікати, аби не стати жертвами розправи. Було надзвичайно болісно спостерігати цю жахливу картину, - додає він.

Також варто згадати, що наприкінці червня, екіпажі Мі-24 були залучені до проведення бойової операції Сил Місії ООН під кодовою назвою "Гера". Основною метою операції була ліквідація бойовиків одного з бандугруповань у провінції Ітурі, які довгий час тероризували місцеве населення та спричинили масове переселення людей з цього району. Протягом двох днів, після попередньої розвідки розташування противника, пара вертольотів Мі-24 завдавала удари по укріпрайонам бандитів у джунглях Wago Forest.

Спеціально для Українських Новин - помічник командира 18 окремого вертолітного загону по зв’язках зі ЗМІ Владислав Дем’яненко.