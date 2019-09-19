VEKTOR Сompany Group: Новий завод виведе переробну галузь в Україні на новий рівень

18 вересня в Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ пройшов круглий стіл "Європейські інвестиції в переробну галузь України і створення привабливого інвестиційного клімату". На ньому були присутні почесний консул Болгарії в Україні Сергій Желев, власник компанії Elica (Болгарія) Йордан Радулов, власник VEKTOR Сompany Group Олександр Александров, представник компанії Elica Андрій Шпаков, представник Міжнародної асоціації переробників України Ольга Кулакова, а також представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі, асоціації "Укроліяпром", керівники ТОВ "Тан", ПП "Лубнимаш" та інші. Організатором круглого столу є інформаційно-аналітичне агентство Agro Insightex.

У своєму вступному слові почесний консул Республіки Болгарія в Україні Сергій Желев зазначив, що Болгарія є важливим і найбільшим партнером України в Балканському регіоні. За його словами, в 2019 році торгівля між Україною і Болгарією демонструє динаміку зростання. Так, за даними Державної служби статистики України, станом на 1 липня 2019 року обсяги болгарських інвестицій в українську економіку збільшилися на 5,6% і становлять 45,3 млн доларів. Желев зазначив, що українська переробна промисловість на сьогодні є однією з провідних галузей економіки країни і має потребу у високотехнологічному обладнанні. При цьому компанія Elica (Болгарія) є одним з лідерів по виробництву такого обладнання і, завдяки використанню технологій Elica, олійно-жирова промисловість України вийде на новий виток свого розвитку.

У свою чергу власник Elica Йордан Радулов повідомив, що компанія була заснована як сімейний бізнес, в ній працює близько 150 чоловік. Він зазначив, що в Україні йде технологічне оновлення у всіх галузях виробництва, при цьому у Elica є технології, які вона запропонує українським компаніям і партнер, в особі VEKTOR Company Group, який представлятиме її на українському ринку. Йордан висловив подяку українській владі, без підтримки якої не було б можливості реалізації проекту, при цьому, за його словами, розширення бізнесу в Україні дає нові можливості для розвитку компанії.

У своєму виступі власник Vektor Company Group Олександр Александров підкреслив, що Україна посідає перше місце у виробництві, вирощуванні і переробці насіння соняшнику, при цьому, згідно з проведеними дослідженнями, 67% олійно-жирових заводів України побудовано понад 10 років тому і вимагають обов'язкового технічного переозброєння.

За словами Александрова, в Україні йде реалізація спільного проекту компаній VEKTOR Company і Elica з будівництва заводу "Еліка Україна", який буде випускати інноваційне обладнання для більш глибокої переробки зернових і олійних культур. Він зазначив, що компанія Elica є лідером у виробництві обладнання для глибокої переробки зернових культур та насіння соняшнику, а обладнання компанії Elica в порівнянні з іншими європейськими брендами пішло на кілька десятиліть вперед.

Александров уточнив, що на сьогоднішній день з профільними відділами Харківської області триває обговорення місця реалізації спільного проекту. За його словами, інвестиції в будівництво заводу складуть 20 млн євро, його будівництво розпочнеться навесні 2020 року, а в 2021 році вийде перший комплект обладнання. У штатному режимі завод почне роботу в кінці 2021 року, при цьому завдяки реалізації проекту буде створено 150-250 робочих місць. Реалізація виробленого обладнання планується як на внутрішньому так і на зовнішніх ринках. Александров підкреслив, що на сьогоднішній день в Україні немає підприємств, що випускають подібне обладнання.

Він зазначив багаторічну історію взаємин України і Болгарії, при цьому, за його словами, реалізація даного проекту дозволить посилити співпрацю між країнами і призведе до взаємного економічного зростання.