3 дітей госпіталізовані через розпилення невідомого газу в гімназії у Львівській області

3 дітей госпіталізовані 18 вересня через розпилення невідомого газу в гімназії у Львівській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\n"В Сколівське відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарню доставили трьох учениць місцевої гімназії з діагнозом "токсична дія невідомого газу", - йдеться в повідомленні.\r\nПоліцейські встановили, що на перерві між уроками 16-річний учень 11 класу розпилив газовий балончик на листя вазона, який знаходився в коридорі навчального закладу.\r\nВ результаті постраждали три дівчинки у віці 10, 13 і 14 років.\r\nЇх госпіталізували в лікарню.\r\nНа правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство).\r\nСанкцією статті передбачено накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.\r\nТакож працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з учнем та його батьками.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 11 дітей госпіталізовано 24 жовтня через отруєння газом у школі №9 в Ужгороді.