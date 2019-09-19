підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • 3 дітей госпіталізовані через розпилення невідомого газу в гімназії у Львівській області
19 вересня 2019, четвер, 09:31 48
Події 2019-09-19T16:45:06+03:00
Українські Новини
3 дітей госпіталізовані через розпилення невідомого газу в гімназії у Львівській області

3 дітей госпіталізовані через розпилення невідомого газу в гімназії у Львівській області

3 дітей госпіталізовані 18 вересня через розпилення невідомого газу в гімназії у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"В Сколівське відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарню доставили трьох учениць місцевої гімназії з діагнозом "токсична дія невідомого газу", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що на перерві між уроками 16-річний учень 11 класу розпилив газовий балончик на листя вазона, який знаходився в коридорі навчального закладу.

В результаті постраждали три дівчинки у віці 10, 13 і 14 років.

Їх госпіталізували в лікарню.

На правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство).

Санкцією статті передбачено накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Також працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з учнем та його батьками.

Як повідомляли Українські Новини, 11 дітей госпіталізовано 24 жовтня через отруєння газом у школі №9 в Ужгороді.

Більше новин про: Розпилення балончика з газом

Архів
Новини
"Фармак" визнаний кращою фармкомпанією України за результатами ХХ конкурсу професіоналів фармгалузі "Панацея" 16:48 Прес-реліз
Точно буде: Арахамія розповів про імперативний мандат, який розсварив "слуг народу" 16:41
Адвокатська монополія - це гарантія якісного захисту прав людини, - німецький адвокат Бокемюль 16:18
Психологічна драма: в поліції заперечують, що у військового, який погрожував підірвати міст, були політичні вимоги 16:16
"Платформа" Бойка назвала злочином введення ринку землі без референдуму 16:10
більше новин
Законопроект "Про столицю" повинен отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко 18:47
МХП інвестує 5 млн на реалізацію 100 стартапів в українських селах 11:12
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
Фонд державних земель сільгосппризначення може забезпечити приплив інвестицій в українську економіку, - Тимченко 12:35
Рабин Києва заявив, що процес звільнення полонених вдалося довести до щасливого кінця завдяки Медведчуку 15:44
більше новин
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
Вимагали хабарі за хіміотерапію: лікарі Інституту раку виманили у хворих виплат на 40 тис. гривень 23:52
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok