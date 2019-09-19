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19 вересня 2019, четвер, 08:14 22 Карта
Транспорт 2019-09-19T09:30:02+03:00
Українські Новини
На дорогах України стало більше радаров TruCAM: де чекають "засідки"

На дорогах України стало більше радаров TruCAM: де чекають "засідки"

Інспектор з радаром. Фото: autoportal.ua
Інспектор з радаром. Фото: autoportal.ua

На українських дорогах зросла кількість ділянок, на яких буде здійснюватися контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Facebook.

"З 19 вересня на дорогах України додається 17 нових і буде розширено 8 існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним рівнем аварійності), на яких буде здійснюватися контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM", - написав Білошицький.

Також чиновник опублікував карти і таблиці, де вказані нові ділянки, на яких з'явиться вимірювач швидкості. На карті вони позначені червоним кольором.

За словами Білошицького, за перевищення швидкості від початку використання приладу (жовтень 2018) патрульні винесли понад 302 тис. адміністративних постанов.

Нагадаємо, в Україні запрацювали нові радари TruCam: карта.

В Україні з 8 жовтня 2018 року в місцях концентрації ДТП і на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські почнуть використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів - пристрої вимірювання швидкості TruCam.

Радари зловили перших автолихачів: які санкції загрожують водіям і де ховаються TruCam.

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