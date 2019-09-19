Стало відомо хто увійде в нову команду Фонду держмайна, - ЗМІ

В оновлену команду Фонду держмайна увійдуть Олена Макєєва, Олексій Соболєв, Наталія Кочергіна, Андрій Бойцун, Світлана Дригуш і Юлія Бєлова. Їх кандидатури внесли для затвердження, повідомило діловому виданню The Page джерело в партії "Слуга народу".\r\nРаніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив уряду кандидатуру Дмитра Сенниченка на посаду нового голови ФДМ. Затвердити його призначення далі повинна Верховна Рада.\r\nОлена Макеєва відповідатиме за фінанси та аудит. До цього часу вона була головою ради директорів аудиторської фірми "Аксьонова та партнери".\r\nОлексій Соболєв куруватиме напрямок фінансів на інвестицій. Наразі він є директором держпідприємства "Прозорро.Продажі" та президентом спільноти фінансових аналітиків CFA Society Ukraine.\r\nЗа юридичний напрямок відповідатиме Наталія Кочергіна - зараз вона керує юридичною практикою нерухомості та будівництва у компанії DLAPiper.\r\nЗа впровадження на держпідприємствах корпоративного управління відповідатиме Андрій Бойцун. З квітня 2016 він був радником з приватизації та управління держпідприємствами в Стратегічній групі радників з підтримки реформ в Україні (SAGSUR).\r\nІнвестиційний напрямок куруватиме Світлана Дригуш, яка є інвестиційним директором Horizon Capital.\r\nЗа реорганізацію та персонал відповідатиме Юлія Бєлова (HR-директор, працювала в "Укрпошті" в період її корпоратизації).