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19 вересня 2019, четвер, 08:09 278
Політика 2019-09-19T09:45:01+03:00
Українські Новини
Стало відомо хто увійде в нову команду Фонду держмайна, - ЗМІ

Стало відомо хто увійде в нову команду Фонду держмайна, - ЗМІ

В оновлену команду Фонду держмайна увійдуть Олена Макєєва, Олексій Соболєв, Наталія Кочергіна, Андрій Бойцун, Світлана Дригуш і Юлія Бєлова. Їх кандидатури внесли для затвердження, повідомило діловому виданню The Page джерело в партії "Слуга народу".

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив уряду кандидатуру Дмитра Сенниченка на посаду нового голови ФДМ. Затвердити його призначення далі повинна Верховна Рада.

Олена Макеєва відповідатиме за фінанси та аудит. До цього часу вона була головою ради директорів аудиторської фірми "Аксьонова та партнери".

Олексій Соболєв куруватиме напрямок фінансів на інвестицій. Наразі він є директором держпідприємства "Прозорро.Продажі" та президентом спільноти фінансових аналітиків CFA Society Ukraine.

За юридичний напрямок відповідатиме Наталія Кочергіна - зараз вона керує юридичною практикою нерухомості та будівництва у компанії DLAPiper.

За впровадження на держпідприємствах корпоративного управління відповідатиме Андрій Бойцун. З квітня 2016 він був радником з приватизації та управління держпідприємствами в Стратегічній групі радників з підтримки реформ в Україні (SAGSUR).

Інвестиційний напрямок куруватиме Світлана Дригуш, яка є інвестиційним директором Horizon Capital.

За реорганізацію та персонал відповідатиме Юлія Бєлова (HR-директор, працювала в "Укрпошті" в період її корпоратизації).

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