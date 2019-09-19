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  • У дві іномарки влетів Hyundai під час оформлення аварії на Дарницькому мосту: троє постраждалих
19 вересня 2019, четвер, 06:55 19
Події 2019-09-19T09:30:03+03:00
Українські Новини
У дві іномарки влетів Hyundai під час оформлення аварії на Дарницькому мосту: троє постраждалих

У дві іномарки влетів Hyundai під час оформлення аварії на Дарницькому мосту: троє постраждалих

Пізно ввечері середи, 18 вересня, на Дарницькому мосту сталося подвійне ДТП. Lexus наздогнав ззаду BMW і, начебто, все обійшлося лише невеликими пошкодженнями автомобілів. Але поки обидві машини очікували оформлення аварії в них влетів Hyundai, повідомляє "Інформатор".

Від удару Lexus зім'яло і відкинуло на відбійник. Три людини потрапили до лікарні.

Водій BMW повідомив, що близько 21:00 він рухався мостом у бік лівого берега і в нього в'їхала дівчина на Lexus. Тоді ніхто не постраждав і обидва водія оформляли аварію з патрульними, як раптом повному ходу Lexus протаранив Hyundai. Удар був такої сили, що автомобіль втратив багажник і відлетів у відбійник.

У момент зіткнення водійка Lexus сиділа в салоні. Вона отримала травми та була госпіталізована лікарями в найближчу лікарню. Також постраждали водій і пасажир Hyundai. На місці працював екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

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