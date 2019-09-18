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18 вересня 2019, середа, 20:51 6
Політика 2019-09-18T21:30:02+03:00
Українські Новини
Комітет рекомендує Верховній Раді ввести контрактну форму державної служби

Комітет рекомендує Верховній Раді ввести контрактну форму державної служби

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та містобудування розглянув на своєму засіданні прийнятий у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади, р. №1066 та ухвалив рішення рекомендувати Парламенту прийняти його у другому читанні та в цілому.

Таке рішення було прийнято сьогодні, передають Українські Новини.

Законопроектом пропонується спростити порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищити відповідальність державних службовців за досягнення результатів їх діяльності, а також запроваджується можливість контрактної державної служби.

Як зазначив голова комітету Андрій Клочко, законопроект щодо перезавантаження влади, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським та визначений ним, як невідкладний для розгляду, допоможе Україні підвищити професійність державних службовців та посилити ефективність роботи виконавчої гілки влади, як на центральному, так і на регіональному рівні.

"Світовий Банк оцінив ефективність діяльності виконавчої влади в Україні на рівні 35 балів зі 100. А це рівень таких країн, як Гондурас, Уганда. Для прикладу у Румунії – 46 балів, Польщі - 74 бали, Литви – 80 балів, США – 93 бали, Німеччини – 94 бали. Тому, наше ключове завдання сьогодні – оновлення державної служби, оцінювання діяльності державних службовців та їх матеріальне стимулювання, і головне – створення можливостей для переведення державної служби на контрактну основу, що посилить ефективність діяльності держслужбовців", - резюмував Андрій Клочко.
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