Екс-керівництво готелю "Козацький" підозрюють у відмиванні 12 млн гривень

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ДП "Готель "Козацький" Міністерства оборони, що призвело до нанесення збитків державі у розмірі понад 12 млн гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справа було відкрито 11 квітня по 2 ч. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 20 серпня 2015 по 1 квітня 2019, посадові особи готелю "Козацький", діючи умисно та незаконно, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за надані готелем послуги по проживанню в номерах, через сервіси інтернет-бронювання на інформаційних ресурсах "hotelbeds", "booking", "expedia" та інших, здійснювали розміщення інформації про можливість бронювання номерів готелю з внесенням передоплати (оплати) за послуги по тимчасовому проживанню і відзначали розрахункові рахунки для внесення грошових коштів в безготівковій формі, які не належали державному підприємству.

Це завдало істотної шкоди державним інтересам орієнтовно в розмірі 12 091 007 гривень.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до злочину можуть бути причетні: колишній директор готелю "Козацький", колишній головний менеджер, колишній начальник служби продажів готелю і головний бухгалтер.

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