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18 вересня 2019, середа, 18:21 258
Суспільство 2019-09-18T19:00:02+03:00
Українські Новини
Українському бізнесу пора вийти із замків, - Хейманс

Українському бізнесу пора вийти із замків, - Хейманс

Джеремі Хейманс
Джеремі Хейманс

Керівникам бізнесу в Україні потрібно активніше використовувати сучасні, а не консервативні методи управління, щоб ефективно конкурувати в сучасному "гіперз'єднаному" світі.

Таку пораду дав Джеремі Хейманс – американський бізнесмен, філантроп і візіонер, автор бестселера "Нова влада" – під час свого виступу в Києві.

Візит Хейманса в Україну був організований за підтримки Zagoriy Foundation і фармацевтичної компанії "Дарниця". Він став черговим етапом проекту #MEETheFUTURE, який ініціював співвласник "Дарниці" Гліб Загорій з метою познайомити українців з ідеями сучасних зарубіжних мислителів, носіїв глобальних трендів і авторів книг про бізнес.

Джеремі Хейманс займається дослідженнями феномена "нової влади", яка з'явилася тоді, коли технічний прогрес в IT-сфері суттєво спростив комунікації між людьми. Вона базується не на ієрархії і жорсткому командуванні, а на залученні великої кількості рівних учасників, кожен з яких добровільно вносить свій внесок у досягнення загальної мети.

"Якщо стара влада - валюта, то нова влада – це потік", - пояснює Хейманс.

Згідно з "компасом лідерства", сучасні менеджери діляться на чотири категорії в залежності від того, яку модель управління і який тип цінностей вони поєднують.

Це "замки" (стара модель, старі цінності), "кооптатори" (нова модель, старі цінності), "лідери груп підтримки" (стара модель, нові цінності) і "лідери громадських сил" (нова модель, нові цінності).

Джеремі провів опитування присутніх у залі гостей і з'ясував, що переважна більшість людей знаходяться в категорії "замків", але прагнуть в найближчі роки вийти звідти.

"Це гарна новина. Замки стають небезпечним місцем", - сказав Хейманс.

У той же час, старовладна модель буде зберігатися ще довгий час – наприклад, для експертних сфер начебто хірургії.

"Стара влада не вимре, як динозаври", - підкреслив Джеремі.

Він додав, що компанії та організації будуть "ходити по колу", мігруючи від однієї моделі до іншої.

Джеремі Хейманс – співзасновник благодійної корпорації Purpose, лауреат премії Ford Foundation, один із найкреативніших діячів бізнесу за версією журналу FastCompany. Він став вже четвертим гостем #MEETheFUTURE. В рамках проекту в Києві виступали підприємець з Кремнієвої долини Наїм Зафар, шведський філософ Олександр Бард і перший в світі кіборг Нейл Харбіссон.

 
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