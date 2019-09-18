Очисні споруди міста Дніпра почнуть переробляти курячий послід, – ЗМІ

На веб-сайті Єдиного реєстру оцінки впливу на навколишнє середовище з'явилося повідомлення про будівництво біогазової електростанції в селі Новоолександрівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Реалізовувати проект буде Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Біо енерджі Дніпро"\r\nПро це повідомило інтернет-видання "Інформатор".\r\nПідприємство планує побудувати на території 3,23 га біогазоенергетичну станцію з переробки осадів стічних вод Комунального підприємства (КП) "Дніпроводоканал" у кількості 2 200 тонн\/добу і курячого посліду в кількості 140 тонн\/добу. Відходи обробляються у ферментаторах, де створюється біогаз в кількості 1 362 куб. м\/г. Потім біогаз спалюється на газопоршневих агрегатах і створюється електроенергія. Відпрацьований муловий субстракт перекачується на мулові поля КП "Дніпроводоканал" ДМР. Потужність електростанції складе 4,8 МВт в рік. Площа самої забудови складе 6 тис. кв. м.\r\nПро запах курячого посліду, який в перспективі має всі шанси стати потужною асоціацією із містом Дніпро, нічого не говориться. Населення прилеглих сіл відкрито виказує невдоволення, тому що відвертий сморід міста, де живуть їхні діти, нічого спільного з екологічними перспективами, в їхньому уявленні, не має.\r\nБудівництво електростанції планується на території Центральної станції аерації КП "Дніпроводоканал" ДГС в Новоолександрівці. Інші альтернативи не розглядалися.\r\nСеред соціально-економічних наслідків – буде створено 27 робочих місць, зменшення втрат сільськогосподарських земель, які використовуються для осушення й захоронення шлаків, а також зменшення забруднення земель.\r\nСеред екологічних наслідків експлуатації об'єкта – викиди шкідливих речовин в атмосферу, зняття родючого шару ґрунту об'єкта, і поява нових шкідливих стоків і відходів. Підприємство обіцяє викидати шкідливі речовини в атмосферу в межах норми, а стоки і шкідливі відходи очищати та проводити їх безпечне захоронення.\r\nВласником ТОВ "Біо енерджі Дніпро" згідно з даними Міністерства юстиції України, є на 99% "Апс Пауер Технолоджі Гмбх", та на 1% — ТОВ "Альтернативні енергоресурси". Компанію пов'язують з корпорацією CONCORD GROUP і дніпровським бізнесменом Сергієм Довгалюком.\r\nЯк зазначило видання, до 28 вересня цього року включно, громадськість може подавати свої зауваження та пропозиції до планової діяльності, обсягу досліджень та деталізації інформації щодо даного будівництва.