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  • Рабин Києва заявив, що процес звільнення полонених вдалося довести до щасливого кінця завдяки Медведчуку
18 вересня 2019, середа, 15:44 359
Політика 2019-09-18T16:00:01+03:00
Українські Новини
Рабин Києва заявив, що процес звільнення полонених вдалося довести до щасливого кінця завдяки Медведчуку

Рабин Києва заявив, що процес звільнення полонених вдалося довести до щасливого кінця завдяки Медведчуку

Головний рабин Києва Йонатан Біньямін Маркович. Фото: zagittya.com.ua
Головний рабин Києва Йонатан Біньямін Маркович. Фото: zagittya.com.ua

Саме завдяки голові Політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку вдалося довести до щасливого кінця процес звільнення 35 утримуваних Росією українців.

Про це заявив головний рабин Києва Йонатан Біньямін Маркович, звернувшись до народного депутата IX скликання Віктору Медведчуку і привітавши його з настільки важливим для України подією, повідомляє прес-служба ОПЗЖ.

"Дозвольте щиро привітати Вас зі звільненням 35 українських полонених і подякувати за Ваш особистий внесок в цю благородну подія. Процес звільнення полонених був довгим і складним. Ваша участь в ньому тривала чимало років. Саме завдяки Вашим зусиллям Вашим особистим контактам з президентом Росії Володимиром Путіним, Вашим багаторазовим візитам до Росії, зустрічам і переговорів – цей процес вдалося довести до щасливого результату", ‒ зазначив посланник Любавичского Ребе Йонатан Біньямін Маркович.

Рабин також упевнений в тому, що Віктор Медведчук діяв, керуючись виключно з міркувань гуманізму і прагненням до миру.

"Люди оцінять Ваш внесок у їх звільнення – і сьогодні, і в історичній перспективі", ‒ додав Йонатан Біньямін Маркович.

Раніше голова Політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук заявляв, що наступним етапом у питанні миру в Україні має стати остаточне врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваних Росією і Україною осіб.
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