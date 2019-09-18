Рабин Києва заявив, що процес звільнення полонених вдалося довести до щасливого кінця завдяки Медведчуку

Саме завдяки голові Політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку вдалося довести до щасливого кінця процес звільнення 35 утримуваних Росією українців.

Про це заявив головний рабин Києва Йонатан Біньямін Маркович, звернувшись до народного депутата IX скликання Віктору Медведчуку і привітавши його з настільки важливим для України подією, повідомляє прес-служба ОПЗЖ.

"Дозвольте щиро привітати Вас зі звільненням 35 українських полонених і подякувати за Ваш особистий внесок в цю благородну подія. Процес звільнення полонених був довгим і складним. Ваша участь в ньому тривала чимало років. Саме завдяки Вашим зусиллям Вашим особистим контактам з президентом Росії Володимиром Путіним, Вашим багаторазовим візитам до Росії, зустрічам і переговорів – цей процес вдалося довести до щасливого результату", ‒ зазначив посланник Любавичского Ребе Йонатан Біньямін Маркович.

Рабин також упевнений в тому, що Віктор Медведчук діяв, керуючись виключно з міркувань гуманізму і прагненням до миру.

"Люди оцінять Ваш внесок у їх звільнення – і сьогодні, і в історичній перспективі", ‒ додав Йонатан Біньямін Маркович.

Раніше голова Політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук заявляв, що наступним етапом у питанні миру в Україні має стати остаточне врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваних Росією і Україною осіб.