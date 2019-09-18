Єдиний інтерес Коломойського в енергетиці - низькі тарифи для його бізнесу, - Прокіп

Інтерес Ігоря Коломойського в енергетиці в тому, щоб отримувати дешеву електроенергію для своїх підприємств. Про це заявив експерт "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп в інтерв’ю журналісту, коментуючи запрошення олігарха на зустріч з президентом з енергетичних питань.

"Дивно, чому саме пан Коломойський запрошений на, грубо кажучи, обговорення якихось енергетичних питань, якщо він не є власником основних активів енергетичних в країні. Його інтерес – це низька ціна електроенергії для його активів", - заявив Прокіп.

Експерт нагадав, що за позовом підприємств олігарха раніше було заблоковано тариф на послуги з передачі і диспетчеризації електроенергії компанії "Укренерго" і, зрештою, цей тариф був знижений саме для них.

А також зазначив, що держкомпанія "Центренерго", яку контролюють наближені до бізнесмена люди, продає підприємствам Коломойського електроенергію за заниженим тарифом, що нижче собівартості. І як наслідок держкомпанія вже має серйозні збитки.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільської фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват".

Причому "Центренерго" закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою "Роттердам+", яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом (1,3 грн кВт / год) підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський, в той час як собівартість струму становить 1,9 грн кВт / год.

Народний депутат України Михайло Бондар вважає, що є всі підстави стверджувати, що в "Центренерго" створена та працює система злочинних корупційних оборудок, внаслідок якої розкрадаються державні кошти, а компанія "Центренерго" штучно доводиться до банкрутства, і направив депутатське звернення до Міненергетики, НАБУ та ФДМ з вимогою провести перевірку.