Єдиний інтерес Коломойського в енергетиці - низькі тарифи для його бізнесу, - Прокіп

Інтерес Ігоря Коломойського в енергетиці в тому, щоб отримувати дешеву електроенергію для своїх підприємств. Про це заявив експерт "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп в інтерв’ю журналісту, коментуючи запрошення олігарха на зустріч з президентом з енергетичних питань.\r\n"Дивно, чому саме пан Коломойський запрошений на, грубо кажучи, обговорення якихось енергетичних питань, якщо він не є власником основних активів енергетичних в країні. Його інтерес – це низька ціна електроенергії для його активів", - заявив Прокіп.\r\nЕксперт нагадав, що за позовом підприємств олігарха раніше було заблоковано тариф на послуги з передачі і диспетчеризації електроенергії компанії "Укренерго" і, зрештою, цей тариф був знижений саме для них.\r\nА також зазначив, що держкомпанія "Центренерго", яку контролюють наближені до бізнесмена люди, продає підприємствам Коломойського електроенергію за заниженим тарифом, що нижче собівартості. І як наслідок держкомпанія вже має серйозні збитки.Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільської фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват".\r\nПричому "Центренерго" закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою "Роттердам+", яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом (1,3 грн кВт \/ год) підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський, в той час як собівартість струму становить 1,9 грн кВт \/ год.\r\nНародний депутат України Михайло Бондар вважає, що є всі підстави стверджувати, що в "Центренерго" створена та працює система злочинних корупційних оборудок, внаслідок якої розкрадаються державні кошти, а компанія "Центренерго" штучно доводиться до банкрутства, і направив депутатське звернення до Міненергетики, НАБУ та ФДМ з вимогою провести перевірку.