Співробітники "Інформаційних судових систем" незаконно майнили криптовалюту, - ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 2 співробітникам державного підприємства "Інформаційні судові системи" в незаконному майнінгу в той час, як Google ввів заборону на розширення для майнінгу криптовалют

Про це повідомив директор ГБР Роман Труба у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Сьогодні слідчі Київського теруправління ДБР повідомили про підозру двом працівникам держпідприємства "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації (ДСА), які налагодили роботу цілої майнінговой ферми і кількох інтернет-магазинів на серверах і обладнанні ДСА", - написав він.

Зазначається, що при огляді дата-центру підприємства ДСА було встановлено наявність шкідливого програмного забезпечення, а також факт незаконного використання потужностей і електроенергії ДСА.

Сума завданих збитків встановлюється.

Як повідомляли Українські Новини, у Рівненській області поліцейські на робочому місці майнили криптовалюту. Також депутат Київради за рік намайнив криптовалюти на 15 млн грн.