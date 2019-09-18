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18 вересня 2019, середа, 14:10 19
Судова влада 2019-09-18T16:15:02+03:00
Українські Новини
Співробітники "Інформаційних судових систем" незаконно майнили криптовалюту, - ДБР

Співробітники "Інформаційних судових систем" незаконно майнили криптовалюту, - ДБР

Монети. Фото: pixabay
Монети. Фото: pixabay

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 2 співробітникам державного підприємства "Інформаційні судові системи" в незаконному майнінгу в той час, як Google ввів заборону на розширення для майнінгу криптовалют.

Про це повідомив директор ГБР Роман Труба у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Сьогодні слідчі Київського теруправління ДБР повідомили про підозру двом працівникам держпідприємства "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації (ДСА), які налагодили роботу цілої майнінговой ферми і кількох інтернет-магазинів на серверах і обладнанні ДСА", - написав він.

Зазначається, що при огляді дата-центру підприємства ДСА було встановлено наявність шкідливого програмного забезпечення, а також факт незаконного використання потужностей і електроенергії ДСА.

Сума завданих збитків встановлюється.

Як повідомляли Українські Новини, у Рівненській області поліцейські на робочому місці майнили криптовалюту. Також депутат Київради за рік намайнив криптовалюти на 15 млн грн.

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