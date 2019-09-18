Перекази від "заробітчан" у 6 разів перевищують прямі іноземні інвестиції в Україну, – Льовочкін

Депутат Верховної Ради України від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін, коментуючи дані у звіті Світового банку за 2018 рік, заявив, що перекази від громадян України, які працюють за кордоном, вже перевищили доходи від експорту металургії та в рази перевищують прямі іноземні інвестиції в країну.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Українці, що працюють за кордоном, перевели додому у 2018 році більше 14 млрд доларів, що становить понад 11% ВВП України. За часткою надходжень від "заробітчан" ми опинилися у компанії держав, які складно назвати благополучними. У СНД вищими за Україну у співвідношенні надходжень від заробітчан та ВВП виявилися тільки Таджикистан, Киргизстан і Молдова – держави, які ніколи не мали розвиненої промисловості. В Україні ж промисловість знищується штучно, і це змушує мільйони наших громадян шукати можливості підтримати свої сім'ї за кордоном", – заявив Сергій Льовочкін.

Він нагадав, що, за даними Міністерства соціальної політики України, постійно або на сезонних роботах за кордоном працюють до 9 млн українців. Переводи від них у 2018 році перевищили навіть надходження від продажу за кордон продукції металургії (11,6 млрд доларів), яка завжди вважалася локомотивом українського експорту.

"Одночасно з цим прямі іноземні інвестиції в українську економіку в 2018 році склали всього 2,4 млрд доларів – у шість разів менше надходжень від заробітчан, що найкраще характеризує політику влади останніх п'яти років. Політику, в результаті якої Україна стала найбіднішою країною Європи", – додав політик.

Льовочкін нагадав, що видатки зведеного бюджету 2018 року на освіту склали 7,7 млрд доларів, на медицину – 4,3 млрд доларів. У сумі це менше, ніж переклади заробітчан за той же рік.

"Витрати на соціальні потреби були б істотно вище, якби українські громадяни працювали в Україні і платили б податки в український бюджет. Повернути їх можна, тільки змінивши стратегічний курс розвитку держави. Підкоривши всі інші напрямки плану відновлення миру і розвитку економіки, ми зможемо зробити Україну країною, в яку повертаються, а не з якої їдуть", – підсумував народний депутат.