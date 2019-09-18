Підозрою проти банкіра Горбачевського провокують конфлікт між Нацполіцією і ГПУ, - адвокат

Підозрою проти банкіра Горбачевського провокують конфлікт між Нацполицією і ГПУ. Йдеться про клопотання, підписане вже звільненим начальником ГСУ Нацполіції Віталієм Невгадом щодо банкіра Сергія Горбачевського, колишнього власника ПАТ "ДІВІ-Банк".\r\nНапередодні низкою маловідомих ЗМІ були опубліковані скарги на бездіяльність ГПУ в справі "ДІВІ-Банк", ініційовані компанією "Офір Капітал", яку на ринку пов’язують із екс-головою "Діамантбанку" Олегом Ходачуком.\r\nАдвокат Горбачевського Денис Статніков у своїй заяві на Інтерфакс назвав це "зливом", покликаним спровокувати конфлікт між "старими" кадрами Нацполіції та "новим" керівництвом Генпрокуратури:\r\n"Бачу в цьому не лише спробу забалакати справу про скандальне кредитування УПБ, і не тільки бажання приховати за новою анонсованою підозрою факт незаконного утримання в СІЗО банкіра Горбачевського, а й намір зіштовхнути лобами "нових" і "старих" осіб в правоохоронній системі", - заявив Статніков.\r\nОчевидно, йдеться про заяви Горбачевського в правоохоронні органи стосовно махінацій чиновників НБУ та ФГФВО, що призвели в 2015 році до катастрофічних збитків десятьох банків-кредиторів скандально-відомого "Українського професійного банку" (УПБ). Також про факт немотивованого арешту Горбачевського строком на два місяці слідчим Нацполіції Іваном Дацьо та підробку ним доказової бази слідства.\r\nЯк відомо, з приводу зловживань у справі екс-власника "ДІВІ-Банк" Солом’янський суд м. Києва зобов’язав детективів НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо слідчих Нацполіції та посадових осіб компанії "Сова" за неправдиві судово-експертні свідчення.\r\nСтатніков також заперечив, що один з органів слідства блокував або "кришував", як зазначають скаржники, перебіг досудового розслідування:\r\n"Я за 20 років адвокатської практики не бачив подібного "кришування". Натомість бачив, як саме такими методами прокурори ГПУ та слідчі СБУ і Нацполіції "закошмаривали" підприємців, схиляючи їх до дій, яких домагалися недобросовісні конкуренти і рейдери", - наголосив Статніков.\r\nУ наявній в інтернет-ЗМІ скарзі ініціатором фігурує компанія "Офір Капітал", адвокати якої інкримінують Горбачевському фінансові махінації.\r\n"Мені досконально відома історія ТОВ "Офір Капітал", яке виступає в цьому "зливі" якоюсь жертвою фінансових зловживань з боку сім'ї Горбачевського. Щодо такої структури ведуться численні кримінальні провадження, пов'язані з розкраданням та відмиванням грошових коштів на суми з багатьма нулями. І Горбачевські точно не мають до цього жодного стосунку", - уточнив Статніков.\r\nФінансова компанія"Офір Капітал" через екс-керівника Дмитра Налєсного пов’язана з "Діамант Агро-Трейд" та іншими структурами, підконтрольними екс-голові "Діамантбанку" Олегу Ходачуку. Останній є клієнтом юридичної фірму "AverLex", адвокати якої виступили ініціаторами згаданої вище скарги на адресу генпрокурора.\r\nВідомо, що "Офір Капітал" проходить у кримінальних провадженнях за фактами фіктивного підприємництва та уникнення від сплати податків.