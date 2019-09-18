У центрі Києва перекрили рух через мітингувальників інвесторів новобудов

Правооохранители перекрили рух по вулиці Грушевського від будівлі Кабінету Міністрів до будівлі Верховної Ради за ходи мітингувальників у Києві.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Близько 300 інвесторів недобудованих житлових будинків у столиці вимагають від влади виділити фінансування на завершення будівництва житлових комплексів.

Деякі з мітингувальників тримають у руках залізну посуд, брязкаючи нею, а також плакати з вимогами, на деяких з них надіті мішки з написами "ошуканий інвестор недобудови".

Правоохоронці посилили охорону будівлі уряду.

Обстановка спокійна.

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А тим часом, Українські новини повідомляли, що в Києві підскочила вартість оренди квартир: в яких районах шукати житло дешевше.

А ось у березні квартири на вторинному ринку в Києві подешевшали.

У лютому порівняно з січнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва знизилися на 1,1%, або на 279 гривень до 24 308 гривень/кв. м, а в січні - підвищилися на 0,5% до 24 587 гривень/кв. м.