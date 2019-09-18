підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
18 вересня 2019, середа, 13:02 105
Суспільство 2019-09-18T16:15:03+03:00
Українські Новини
У центрі Києва перекрили рух через мітингувальників інвесторів новобудов

У центрі Києва перекрили рух через мітингувальників інвесторів новобудов

Правооохранители перекрили рух по вулиці Грушевського від будівлі Кабінету Міністрів до будівлі Верховної Ради за ходи мітингувальників у Києві.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Близько 300 інвесторів недобудованих житлових будинків у столиці вимагають від влади виділити фінансування на завершення будівництва житлових комплексів.

Деякі з мітингувальників тримають у руках залізну посуд, брязкаючи нею, а також плакати з вимогами, на деяких з них надіті мішки з написами "ошуканий інвестор недобудови".

Правоохоронці посилили охорону будівлі уряду.

Обстановка спокійна.

А тим часом, Українські новини повідомляли, що в Києві підскочила вартість оренди квартир: в яких районах шукати житло дешевше.

А ось у березні квартири на вторинному ринку в Києві подешевшали.

У лютому порівняно з січнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва знизилися на 1,1%, або на 279 гривень до 24 308 гривень/кв. м, а в січні - підвищилися на 0,5% до 24 587 гривень/кв. м.

Більше новин про: Протест перекриття руху Мітинг

Архів
Новини
Біля Дніпра побудують першу в області біогазову електростанцію, – ЗМІ 16:06
У разі ухвалення податкових змін українські компанії втратять міжнародні ринки, – ЄБА 16:02
Рабин Києва заявив, що процес звільнення полонених вдалося довести до щасливого кінця завдяки Медведчуку 15:44
Ціни на дизель злетять: зупинився вже другий порт з прийому палива 15:22
Князєв призначив нового начальника Нацполіції Запорізької області 15:17
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
Біля Дніпра побудують першу в області біогазову електростанцію, – ЗМІ 16:06
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok