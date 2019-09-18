У центрі Києва перекрили рух через мітингувальників інвесторів новобудов

Правооохранители перекрили рух по вулиці Грушевського від будівлі Кабінету Міністрів до будівлі Верховної Ради за ходи мітингувальників у Києві.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nБлизько 300 інвесторів недобудованих житлових будинків у столиці вимагають від влади виділити фінансування на завершення будівництва житлових комплексів.\r\nДеякі з мітингувальників тримають у руках залізну посуд, брязкаючи нею, а також плакати з вимогами, на деяких з них надіті мішки з написами "ошуканий інвестор недобудови".\r\nПравоохоронці посилили охорону будівлі уряду.\r\nОбстановка спокійна.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=dUpNyU6MlnU&feature=youtu.be" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nА тим часом, Українські новини повідомляли, що в Києві підскочила вартість оренди квартир: в яких районах шукати житло дешевше.\r\nА ось у березні квартири на вторинному ринку в Києві подешевшали.\r\nУ лютому порівняно з січнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва знизилися на 1,1%, або на 279 гривень до 24 308 гривень\/кв. м, а в січні - підвищилися на 0,5% до 24 587 гривень\/кв. м.