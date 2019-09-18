20.09.19 12:00 Круглий стіл: "Чи є альтернатива Мінським домовленостям? Перемога або капітуляція"

20 вересня 2019 року, о 12:00 в прес-центрі інформаційного агенства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Чи є альтернатива Мінським домовленостям? Перемога або капітуляція".\r\nОстаннім часом від керівництва України, а також держав-союзниць все частіше лунають заклики якнайшвидше отримати мир із Російською Федерацією. Як механізм досягнення миру пропонуються так звані Мінські домовленості і "формула Штайнмаєра".\r\nПроте патріотично налаштована частина українського суспільства не сприймає мирну формулу, яка руйнує унітарність держави та загрожує її суверенітету.\r\nУчасники круглого столу обговорять виклики, з якими зіштовхнувся Президент України Володимир Зеленський на шляху до миру, а також запропонують альтернативні варіанти вирішення військового конфлікту, які не передбачають капітуляцію України.\r\nОрганізатор: Громадська організація "Всеукраїнське об’єднання правників "Маємо право!"\r\n Запрошені учасники: \r\n\r\nСтепан Хмара, народний депутат України 1, 2, 4-го скликань, герой України, голова Всеукраїнського комітету захисту політв'язнів;\r\n Віктор Шишкін, народний депутат України 1, 2, 3-го скликань, генеральний прокурор України (1991-1993рр.), суддя Конституційного Суду України (2006-2015рр.);\r\nВіталій Купрій, голова ГО "Всеукраїнське об’єднання правників "Маємо право!", народний депутат України 8-го скликання;\r\n Ганна Маляр, юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук, викладач Національної школи суддів України;\r\n Ігор Попов, громадський та політичний діяч, народний депутат України 8-го скликання;\r\n Ігор Луценко, активіст громадського руху "Збережи старий Київ", народний депутат України 8-го скликання;\r\n Михайло Чаплига, політичний аналітик, громадський діяч, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2012-2018 рр.).\r\n\r\nАкредитація для представників ЗМІ не потрібна. \r\nДля отримання детальної інформації звертайтесь за телефоном: (044) 222-55-68.\r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх