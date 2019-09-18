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18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?"

18 вересня 2019, середа, 12:34 12
Прес-центр 2019-09-18T13:00:48+03:00
Українські Новини
20.09.19 12:00 Круглий стіл: "Чи є альтернатива Мінським домовленостям? Перемога або капітуляція"

20.09.19 12:00 Круглий стіл: "Чи є альтернатива Мінським домовленостям? Перемога або капітуляція"

20 вересня 2019 року, о 12:00 в прес-центрі інформаційного агенства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Чи є альтернатива Мінським домовленостям? Перемога або капітуляція".

Останнім часом від керівництва України, а також держав-союзниць все частіше лунають заклики якнайшвидше отримати мир із Російською Федерацією. Як механізм досягнення миру пропонуються так звані Мінські домовленості і "формула Штайнмаєра".

Проте патріотично налаштована частина українського суспільства не сприймає мирну формулу, яка руйнує унітарність держави та загрожує її суверенітету.

Учасники круглого столу обговорять виклики, з якими зіштовхнувся Президент України Володимир Зеленський на шляху до миру, а також запропонують альтернативні варіанти вирішення військового конфлікту, які не передбачають капітуляцію України.

Організатор: Громадська організація "Всеукраїнське об’єднання правників "Маємо право!"

Запрошені учасники:

  • Степан Хмара, народний депутат України 1, 2, 4-го скликань, герой України, голова Всеукраїнського комітету захисту політв'язнів;
  • Віктор Шишкін, народний депутат України 1, 2, 3-го скликань, генеральний прокурор України (1991-1993рр.), суддя Конституційного Суду України (2006-2015рр.);
  • Віталій Купрій, голова ГО "Всеукраїнське об’єднання правників "Маємо право!", народний депутат України 8-го скликання;
  • Ганна Маляр, юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук, викладач Національної школи суддів України;
  • Ігор Попов, громадський та політичний діяч, народний депутат України 8-го скликання;
  • Ігор Луценко, активіст громадського руху "Збережи старий Київ", народний депутат України 8-го скликання;
  • Михайло Чаплига, політичний аналітик, громадський діяч, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2012-2018 рр.).

Акредитація для представників ЗМІ не потрібна.

Для отримання детальної інформації звертайтесь за телефоном: (044) 222-55-68.

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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