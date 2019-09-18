Верховна Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво.

За ухвалення законопроекту №1080 в цілому проголосували 347 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом пропонується виключити з Кримінального кодексу ст. 205, згідно з якою визнається кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності.

Законопроектом також передбачено підвищення розміру сум фактичного ненадходження до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів для встановлення наявності ознак складів кримінальних злочинів, передбачених ст. 212 Кримінального кодексу.

В документі зазначається, що відповідно до ст. 212 Кримінального кодексу під значним розміром непоступивших в бюджет коштів розуміється сума, що перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян в 3 тис. разів і до 5 тис. (від 51 тис. гривень до 85 тис.), під великим розміром – в 5 тис. разів і більше (від 85 тис. гривень до 119 тис.), під особливо великим – в 7 тис. разів і більше (від 119 тис. гривень).

Згідно пояснювальній записці, прийняття законопроекту дозволить зменшити адміністративний тиск на бізнес, запровадити більш гуманну модель відповідальності за ухилення від сплати податків.

Як повідомляли Українські новини, представники великого бізнесу підписали меморандум про засади підприємництва.