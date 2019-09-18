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18 вересня 2019, середа, 11:56 10
Політика 2019-09-18T13:00:06+03:00
Українські Новини
Пристайко заявив, що бачить готовність Кремля до деескалації конфлікту на Донбасі

Пристайко заявив, що бачить готовність Кремля до деескалації конфлікту на Донбасі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що Кремль демонструє перші ознаки готовності до деескалації ситуації на Донбасі. Про це він розповів в інтерв'ю Die Welt.

"Ми бачимо перші, попередні ознаки цього (деескалації, - ред.). Ми зробили кілька кроків в односторонньому порядку з нашої сторони, щоб припинити вогонь, і ми запропонували припинення обстрілу на сезон збору врожаю. Для цього ми відводимо військових від прямої лінії фронту в трьох тестових зонах і хотіли б поширити це на весь фронт. Але постійно здійснюються провокації з тієї сторони, проти яких наші солдати повинні захищатися. Зрештою, частота бомбардувань значно знизилася, і число загиблих, відповідно, зменшилося", - сказав Пристайко.

При цьому він підкреслив, що конфлікт на Донбасі може бути припинений за рахунок поступок у питанні територій.

"Ми не здамо українську територію та повідомили росіян про наших "червоних лініях". Тому не дозволимо, щоб Росія зафіксувала своє панування на частинах української території, наприклад, як це сталося в Молдову з Придністров'ям. Ми хочемо повернути наших громадян. І якщо це неможливо, нам потрібно буде вдатися до інших засобів, про які зараз говорити ще рано", - додав глава Мзс.

Пристайко переконаний, що змінити ситуацію допоможуть переговори в "нормандському форматі", до яких можуть бути залучені Британія і США.

"Президент Володимир Зеленський цим хотів дати зрозуміти, що ми не можемо чекати ще п'ять років. І якщо ми скоро побачимо прогрес в нормандської процесі, то ми будемо приймати нові заходи, щоб змінити існуючу динаміку. Але це не означає, що ми підемо діяти поодинці. Ми будемо залишатися в діалозі з нашими партнерами і пропонувати зміни, які, сподіваємося, що принесуть більшу ефективність процесу", - додав він.

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