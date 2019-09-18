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18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?"

18 вересня 2019, середа, 12:14 235
Політика 2019-09-18T13:00:05+03:00
Українські Новини
Шанс України - стати в авангарді світового республіканського руху, - Карижський

Шанс України - стати в авангарді світового республіканського руху, - Карижський

Максим Карижский
Максим Карижский

"У середньостроковій перспективі сильний хід для України - стати авангардом світового демократичного республіканського руху, новим лідером впровадження республіканських цінностей в державне управління. Стати європейської Америкою, реалізуючи ідеї і цінності, які спочатку були вкладені в основу створення Сполучених Штатів".

Про це пише політичний консультант Максим Карижський в статті для "Ділової Столиці" напередодні зустрічі українського та американського президентів.

"Це неминуче приверне увагу і інтерес американського уряду і громадськості (і не тільки американської) до нашої країни".

Експерт також зазначає, що відсутність членства ЄС в цій справі є швидше перевагою, ніж недоліком. "Оскільки зобов'язання перед Європейським Союзом поставили б занадто багато рамок, що сковують свободу політичного маневру".

Максим КарижскийМаксим Карижський

Раніше стало відомо, що 23 вересня Зеленський відвідає США з першим офіційним візитом, в рамках якого візьме участь у Генасамблеї ООН і зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

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