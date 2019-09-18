Бюджет 2020 не покриє реальні витрати країни, але його прийняття буде хорошим сигналом, - Чернишов

Розгляд Проекту бюджету на 2020 рік у вересні, безумовно, позитивний сигнал, але поки в ньому немає всіх тих економічних кроків, які були обіцяні суспільству, мабуть, він базується від тих параметрів і обсягів, які дісталися у "спадщину" від минулої команди уряду.

Таку думку висловив засновник інвестиційної компанії VI2 Partners і голова Наглядової ради Українського клубу нерухомості Олексій Чернишов, коментуючи проект бюджету.

"Бюджет побудований досить логічно і базується на припущеннях, заснованих на зростанні ВВП. Значний вплив на реалізацію бюджетної програми 2020 року буде мати фактор здатності обслуговувати зовнішній борг. А також реалізувати програми залучення нового боргового фінансування та реструктуризації вже існуючих. Слабка сторона бюджету, думаю, поки що перебуває в точці старту. З таким розміром економіки складно задовольнити всі потреби суспільства і держави, такий бюджет просто не покриє реальні витрати країни. Наш ВВП в рази нижче показників європейських країн. Виходячи з цього, практично неможливо побудувати видаткову частину бюджету, враховуючи все на порівнянному рівні", - зазначає Чернишов.

Як зазначає засновник інвестиційної компанії VI2 Partners, у бюджеті не передбачено ряд економічних кроків, озвучених останнім часом.

"Мабуть, є певне відставання приймаючих рішень і проекту бюджету. Все-таки він з'явився досить швидко після формування Кабінету міністрів, і ми можемо припускати, що базується він на минулих параметрах, куди не ввійшли нещодавно озвучені зміни і пропозиції", - зазначає Чернишов.

За словами експерта, він підтримує ідею Кабміну, що поточний бюджет буде останнім, який приймається на один рік.

"Звичайно ж, дуже корисно, коли реалізується середньострокова програма, і вона має відображення в бюджеті держави. Однак існує бюджетний кодекс, який регулює цю процедуру. Очевидно, що сам факт наявності довгострокових програм з МВФ передбачає наявність наданих бюджетних планів на цей період, без яких вони не будуть реалізовані. Інша справа, приймати бюджет відразу на три роки вперед. Це хороша ідея, але в рамках певного періоду може помінятися уряд, а можливо і пріоритети. Сьогоднішня робота по бюджету регулюється чинним законодавством, тому без системних змін її реструктурувати складно", - зазначив він.