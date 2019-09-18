МХП інвестує 5 млн на реалізацію 100 стартапів в українських селах

Завершився конкурс, спрямований на розвиток та підтримку малого бізнесу в сільській місцевості "Село. Кроки до розвитку", який четвертий рік поспіль проводить агроіндустріальний холдинг МХП.

Цього разу найбільший постачальник м'яса курки як для вітчизняного ринку, так і в країни Європейського союзу, значно розширив географію даного конкурсу. Охоплення інвестпроекту "Село. Кроки до розвитку" в 2019 році склав вісім областей України: Черкаська, Вінницька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Київська, Львівська.

Нагадаємо, починалося все в 2016-му з трьох районів Черкаської області та грантового бюджету в розмірі 400 тисяч гривень. Тоді було всього десять переможців, які отримали гроші на реалізацію своїх інноваційних проектів. У поточному році кількість грантерів зросла в десять разів і склала 100 осіб. А загальна сума інвестицій у проект МХП досягла п'яти мільйонів гривень.

"За 4 роки ми підтримали близько 250 перспективних бізнес-ідей. Було складно обирати, оскільки кількість поданих бізнес-планів понад 300, а переможців всього 100. Тому були визначені фактори оцінки бізнес-проектів: крім комерційної і соціальної складової пріоритет був у тих учасників, які раніше не отримували гранти в цьому конкурсі і живуть або реалізовують свій бізнес-проект у селах, в яких присутні підприємства групи МХП. Особисто для мене важливим фактором при відборі найкращих ідей була зацікавленість, закоханість у свою справу учасників проекту, коли ти бачиш, що людина буде реалізовувати задумане незалежно він, отримає грант чи ні і буде шукати інші ресурси і можливості для втілення своєї мрії", – каже Світлана Мигаль, керівник проекту "Село. Кроки до розвитку", менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності МХП.

До реалізації проекту "Село. Кроки до розвитку" в цьому році були підключені регіональні громадські організації. Понад півсотні тренінгів та семінарів в цілому відвідали понад 1000 учасників. 30 липня відбувся захист бізнес-проектів серед учасників з Тернопільської та Хмельницької областей. Протягом серпня автори найкращих бізнес-планів отримали сертифікати.

"В нашій області за 3 роки завдяки підтримці МХП запущено понад 100 мікробізнесів, і на 3 рік ми відчули довіру з боку учасників проекту, це чесний проект – він створений для простих людей, і нашій команді дуже приємно отримувати зворотний зв'язок у вигляді щирої вдячності людей. Це чудовий приклад для інших компаній, як поліпшити добробут жителів сільської місцевості", – розповідає Олександр Печалін, Голова Правління Громадської організації "Вінницька обласна організація "Спілка підприємців "Стіна".