підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
ONLINE
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?"

18 вересня 2019, середа, 11:12 383
Економіка 2019-09-18T13:00:06+03:00
Українські Новини
МХП інвестує 5 млн на реалізацію 100 стартапів в українських селах

МХП інвестує 5 млн на реалізацію 100 стартапів в українських селах

Завершився конкурс, спрямований на розвиток та підтримку малого бізнесу в сільській місцевості "Село. Кроки до розвитку", який четвертий рік поспіль проводить агроіндустріальний холдинг МХП.

Цього разу найбільший постачальник м'яса курки як для вітчизняного ринку, так і в країни Європейського союзу, значно розширив географію даного конкурсу. Охоплення інвестпроекту "Село. Кроки до розвитку" в 2019 році склав вісім областей України: Черкаська, Вінницька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Київська, Львівська.

Нагадаємо, починалося все в 2016-му з трьох районів Черкаської області та грантового бюджету в розмірі 400 тисяч гривень. Тоді було всього десять переможців, які отримали гроші на реалізацію своїх інноваційних проектів. У поточному році кількість грантерів зросла в десять разів і склала 100 осіб. А загальна сума інвестицій у проект МХП досягла п'яти мільйонів гривень.

"За 4 роки ми підтримали близько 250 перспективних бізнес-ідей. Було складно обирати, оскільки кількість поданих бізнес-планів понад 300, а переможців всього 100. Тому були визначені фактори оцінки бізнес-проектів: крім комерційної і соціальної складової пріоритет був у тих учасників, які раніше не отримували гранти в цьому конкурсі і живуть або реалізовують свій бізнес-проект у селах, в яких присутні підприємства групи МХП. Особисто для мене важливим фактором при відборі найкращих ідей була зацікавленість, закоханість у свою справу учасників проекту, коли ти бачиш, що людина буде реалізовувати задумане незалежно він, отримає грант чи ні і буде шукати інші ресурси і можливості для втілення своєї мрії", – каже Світлана Мигаль, керівник проекту "Село. Кроки до розвитку", менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності МХП.

До реалізації проекту "Село. Кроки до розвитку" в цьому році були підключені регіональні громадські організації. Понад півсотні тренінгів та семінарів в цілому відвідали понад 1000 учасників. 30 липня відбувся захист бізнес-проектів серед учасників з Тернопільської та Хмельницької областей. Протягом серпня автори найкращих бізнес-планів отримали сертифікати.

"В нашій області за 3 роки завдяки підтримці МХП запущено понад 100 мікробізнесів, і на 3 рік ми відчули довіру з боку учасників проекту, це чесний проект – він створений для простих людей, і нашій команді дуже приємно отримувати зворотний зв'язок у вигляді щирої вдячності людей. Це чудовий приклад для інших компаній, як поліпшити добробут жителів сільської місцевості", – розповідає Олександр Печалін, Голова Правління Громадської організації "Вінницька обласна організація "Спілка підприємців "Стіна".

Більше новин про: МХП Агроіндустріальний холдинг МХП

Архів
Новини
Борщ у серпні подешевшав майже на 4 гривні, деруни істотно подорожчали 12:54
Морські порти необхідно винести з концесійного списку, - вчені НАН України 12:47
Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво 12:38
У Карпатах випав перший сніг, температура впала до нуля 12:30
Човен протаранив греблю у Венеції: загинуло троє пасажирів 12:20
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу 14:15
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok