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17 вересня 2019, вівторок, 19:01 9
ЗМІ 2019-09-17T19:49:12+03:00
Українські Новини
В Україні панує повна безкарність за злочини проти журналістів", – НСЖУ

В Україні панує повна безкарність за злочини проти журналістів", – НСЖУ

Національна спілка журналістів України (НСЖУ). Фото: nsju.org
Національна спілка журналістів України (НСЖУ). Фото: nsju.org

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір під час масштабної конференції ОБСЄ з прав людини, яка проходила у Варшаві (Польща), заявив, що загрози й нападу на журналістів є ключовою проблемою в реалізації свободи слова в світі.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

"За останні дні та тижні ми стали свідками звільнення багатьох журналістів, за права яких багато наших правозахисників виступали вже давно. Зокрема, серед них і українці - Роман Сущенко та Олег Сенцов. Це зайвий раз підтверджує, що завжди треба зберігати оптимізм. Політична воля і діалог багато роблять можливим", - сказав Дезір.

Він нагадав, що багато журналістів залишаються ув'язненими, а багато чого залишається незроблене. Протягом останніх 7 місяців Дезір більше 120 разів втручався у ситуації ув'язнення журналістів і працівників ЗМІ. За його словами, це тривожний сигнал, і проблему треба терміново вирішувати. Тим часом, в минулому році на Раді міністрів закордонних справ ОБСЄ всі країни-учасники підтвердили, що спільною метою має бути підвищення безпеки журналістів.

"Ми очікуємо практичних кроків з реалізації цих зобов'язань. Сьогодні ми зібралися тут, щоб взяти під захист свободу журналістів і ЗМІ, оскільки, коли вони зазнають утисків, страждає не лише професія, а й право громадян на інформацію, право суспільства на діалог і критичні висловлювання", - зазначив Дезір.

Виступаючи на конференції ОБСЄ з прав людини, голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко зазначив, що НСЖУ підтримує точку зору представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, що головною загрозою свободи слова є фізична небезпека, нападу на журналістів, погрози насильством.

"НСЖУ виступає на захист безпечної роботи українських журналістів ... Безпосередньо в Україні ми констатуємо повну безкарність за злочини проти журналістів. Відсутні прецеденти ефективних розслідувань нападів, а також відсутні прецеденти вагомого покарання кривдників журналістів. Безкарність провокує нові напади та трагічним прикладом цього є вбивство журналіста Вадима Комарова в Черкасах. Ми рекомендуємо влади проявляти політичну волю і засуджувати кожен факт атаки", - сказав Томіленко.

Особливо це важливо, на думку Сергія Томіленка, для того, щоб зупинити атаки радикалів на ЗМІ. Доводиться констатувати, що в Україні радикали регулярно закликають до насильства щодо журналістів, здійснюють напади на працівників ЗМІ, або ж блокують редакції. Наприклад, в липні відбувся жорстокий напад на інформаційне агентство "Укрінформ", коли постраждали 3 працівники агентства, але поліція відмовилася затримувати радикалів.

"Ключова рекомендація української влади - організація регулярних публічних звітів правоохоронців щодо ефективності розслідування нападів на журналістів. Що стосується безпеки українських журналістів в Російській Федерації, то ми вітаємо звільнення Романа Сущенка з російської в'язниці, але ми засуджуємо кампанію його переслідування за журналістську діяльність. У Криму російська влада переслідує кримськотатарських громадських журналістів, а наш співробітник Микола Семена в свої 70 років отримав судову заборону на профессію. Ми закликаємо заборонити ці переслідування. В окупованому Донбасі ми висловлюємо солідарність із Станіславом Асєєвим, який 2 роки знаходиться в полоні - 30 вересня йому виповниться 30 років і ми закликаємо спільними зусиллями звільнити нашого колегу", - сказав Томіленко.

Нагадаємо, НСЖУ очікує реакцію Зеленського на рішення суду, через яке телеканал "112 Україна" можуть позбавити ліцензії.

Раніше НСЖУ вимагала розібратися з нападом на журналістку під час зйомок в Києві.

Більше новин про: Свобода слова НСЖУ Сергій Томіленко ОБСЄ Арлем Дезір

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