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17 вересня 2019, вівторок, 15:03 13
ЗМІ 2019-09-17T22:00:05+03:00
Українські Новини
Томіленко та Дезір у Варшаві вимагали справедливості у розслідуванні вбивства Гонгадзе

Томіленко та Дезір у Варшаві вимагали справедливості у розслідуванні вбивства Гонгадзе

Сергій Томіленко, Арлем Дезір і Валерій Макеєв. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Сергій Томіленко, Арлем Дезір і Валерій Макеєв. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко та представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір в ході зустрічі у Варшаві (Польща) вимагали від діючої влади в Україні справедливості у розслідуванні вбивства журналіста та засновника інтернет-видання "Українська правда" Георгія Гонгадзе.

Про це Томіленко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Пам‘ятаємо... Вимагаємо справедливості... Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Арлем Дезір підтримує українських журналістів, які вимагають повного розслідування убивства нашого колеги, засновника "Української правди", Георгія Гонгадзе. Пройшло 19 років з моменту зникнення та убивства Георгія у вересні 2000 року...

Журналісти не повинні боятися розправи за свої публікації, а держава зобов‘язана захищати свободу слова. І реально боротися із безкарністю за атаки на журналістів", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, 10 травня Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) обрала членом виконавчого комітету голови НСЖУ Сергія Томіленка.

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