Бізнесмени не можуть і не повинні втягувати Президента у вирішення своїх корпоративних спорів, - Святаш

Бізнес не може і не повинен втягувати голову держави, парламент і правоохоронну систему в приватні комерційні спори.

Про це написав екс-депутат Верховної Ради Дмитро Святаш на своїй сторінці в соцмережі Facebook, коментуючи звернення бізнесмена Олександра Ярославського до Офісу Президента України.

"За фактом, Олександр Владиленович намагається вирішити корпоративний конфлікт звичними йому методами. Ярославський завжди апелював до перших осіб держави у придбанні державних активів і їх примноженні", - заявив Святаш.

За його словами, якщо звернутися до історії появи активів Ярославського, всі вони були пов'язані з його близькістю до всіх президентів України, від Кучми до Порошенка.

Святаш розповів, що в 2017 році Ярославський придбав борг компанії АІС у "Укрсиббанку" і покупка ця пройшла в обхід прозорих ринкових процедур (через СЕТІВ), що досить дивно для публічного європейського банку. При цьому борг був куплений за 2% від номінальної вартості, що в рази нижче ринкової ціни.

"А тепер він хоче отримати все інше, а саме - 5000% прибутку. Звертаючись відкрито до Президента з проханням допомогти відшкодувати йому борг однієї комерційної компанії на користь іншої, Ярославський фактично намагається втягнути Президента в свою колекторську діяльність", - заявив екс-депутат.

Святаш підкреслив, що держава не має і не може мати ніякого відношення до справ Ярославського.

"Конфлікт між АІС і Ярославським – суто корпоративний. Такі конфлікти у всьому світі, і Україна – не виняток, вирішуються тільки в судовому порядку. Бізнес не може і не повинен втягувати голову держави, парламент і правоохоронну систему у рішення приватних комерційних спорів", - підсумував колишній депутат.

Як повідомляли Українські Новини, бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що використання статусу нардепа в особистих цілях та задля тиску на правоохоронців має залишитися в минулому.