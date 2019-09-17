Законопроект "Про столицю" повинен отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко

Новий законопроект "Про столицю", що зареєстрували в Верховній Раді, має пройти громадське обговорення та отримати висновки міжнародних експертів. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на прес-конференції під час форуму Investin Kyiv Forum2019, який відбувається в столиці, пише прес-служба.

"Зареєстрований законопроект "Про столицю" має отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, висновки інших міжнародних експертів. Повинне відбутися громадське обговорення. - підкреслив Кличко. – Я переконаний, в такому вигляді цей законопроект ухвалювати не можна! Він руйнує принципи децентралізації і самоврядування, позбавляє киян права обирати владу в своєму місті. А також створить хаос в управлінні столицею. Подібного немає в жодній європейській країні, в жодному європейському місті. - Коли люди не впливатимуть на процеси, що відбуваються в місті, а влада - не відповідатиме перед містянами, бо її призначили", - наголосив мер Києва.

Він підкреслив, що в проекті закону, фактично, йдеться про централізацію влади.

"Але ж ми ж будуємо демократичну країну! У нас відбулися демократичні вибори Президента. Я вважаю, що саме на таких демократичних засадах і за демократичним законом мають відбутися і вибори в місцеві органи влади", - наголосив мер столиці.