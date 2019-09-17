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17 вересня 2019, вівторок, 17:44 185
Президент 2019-09-17T18:45:02+03:00
Українські Новини
Президенту Зеленському небезпечно мати справу з Коломойським, – Фесенко

Президенту Зеленському небезпечно мати справу з Коломойським, – Фесенко

Володимир Фесенко. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1
Володимир Фесенко. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

Директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що Президенту України Володимиру Зеленському "просто небезпечно мати справу з бізнесменом Ігорем Коломойським, імідж якого є токсичним".

Політолог упевнений, що недавні випади Коломойського на адресу міжнародних експертів негативно відіб'ються на його іміджі та іміджі Президента України.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю інтернет-виданню The Page Коломойський вкрай негативно відгукнувся про роботу позаурядових організацій США та їх експерта в Україні Андерсе Аслунде, назвавши його "повія, яка бере гроші". Це була відповідь на слова Андреса Аслунда, якого обурив факт появи Коломойського на Форумі YES. "Якщо Україна поверне "Приватбанк", як того хоче ця людина – це буде повна катастрофа. Це буде хрест на всьому, що робить уряд. Країна більше не отримає ніяких кредитів. І взагалі я не розумію, якщо Коломойський бандит, і він пограбував "Приватбанк", чому він не сидить у в'язниці? Що взагалі тут відбувається?" — сказав Аслунд.

"Насправді заява Ігоря Коломойського із погрозами на адресу Андреаса Аслунда та Наталії Яресько погіршили й без того негативний імідж олігарха на Заході. Коломойського і так вважають вкрай нетолерантним і безпринципним підприємцем. Його випади лише піділлють масла у вогонь. Такими темпами він налаштує проти себе всю демократичну громадськість на Заході", - переконаний Фесенко.

Більше новин про: Володимир Зеленський Ігор Коломойський Володимир Фесенко Центр прикладних політдосліджень "Пента"

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