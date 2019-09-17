Відсутність захисту прав інтелектуальної власності наносить шкоду економіці України, – програма "Гроші"

У країні - величезна кількість медичних препаратів-двійників. Які ліки справжні? І що не так з іншими? Журналісти програми "Гроші" телевізійного каналу "1+1" провели розслідування, щоб з'ясувати, які медичні скандали на слуху в Україні, і як вони впливають на економіку країни.

У репортажі згадується битва за торгову марку (ТМ) "Корвалол", права на яку належать компанії "Фармак". "В Україні ринок "Корвалолу" сягає близько 100 млн гривень. Це стабільний ринок", - говорить в репортажі юрист, директор з правового забезпечення "Фармак" Дмитро Таранчук. 100 млн гривень на рік приносить "Корвалол", великі гроші, але питання - чиї?

Автори репортажу розповіли: 15 років війна за ТМ "Корвалол" ведеться компаніями "Фармак" та "Дарниця". "Відправляємо запити на заводи. Першими відповідають на "Фармаку". "Реєстрація будь-якої позначки, яка схожа до ступеня змішування з позначенням "Корвалол" - порушення прав інтелектуальної власності компанії "Фармак", і тому ми звернулися до суду для захисту своїх прав. Обидві справи розглядає Госпсуд Києва", - повідомив Таранчук.

За даними журналістів, виготовляти "Корвалол" почали в 1959 році на заводі ім. Ломоносова - сьогодні це підприємство "Фармак". У 1996 році завод зареєстрував ТМ "Корвалол". Але те ж саме зробила компанія "Дарниця" бізнесмена Гліба Загорія, який незабаром став гаманцем "Блоку Петра Порошенко". У 2005 році фірма внесла до реєстру назву "Корвалол-Дарниця". "Ми вважаємо, що реєстрація видана з порушенням вимог законодавства та оскаржуємо її в суді", - зазначив Таранчук.

Перший раунд судовий баталій почався в 2005 році і закінчився в 2010 році, закінчився поразкою "Фармаку" - через продажних судів, які прийняли рішення на користь "Дарниці", - підкреслили автори розслідування програми "Гроші".

Керівник проекту "Відкритий суд" Станіслав Батрин впевнений: інтелектуальна власність в Україні не захищена. Автори репортажу підтверджують вибірковість українських судів історією журналу Forbes в Україні: навіть після рішення Міжнародного Арбітражного суду Нью-Йорка в 2016 році, яким бізнесмену Курченку заборонялося використання марки Forbes журнал друкувався і продавався аж до 2017 року. "Сьогодні можуть реєструватися торговельні марки в Україні, які майже відповідають міжнародним. Ми маємо дуже негативний імідж в очах інвесторів", - упевнений Батрин.

У репортажі відзначають: "Дарниця" в 2016 році почала випускати "Корвалол" знову. "Всі дії із захисту торговою марки "Фармак" почав в 2017 році, коли звернулися до суду із позовом про скасування торгової марки "Корвалол-Дарниця", - зазначив Таранчук. У репортажі програми підкреслили: сталася просто крадіжка відомого бренду лікарського препарату "Дарницею" у компанії "Фармак". Журналістам відмовили в проведенні інтерв'ю з компанією "Дарниця", але прислали відписку, в якій поінформували, що для препарату "Корвалол-Дарниця" не використовують маркетингові напрацювання компанії "Фармак", а ще, що виступають за здорову конкуренцію.

Журналісти впевнені: прецеденти використання чужих марок, подібно до того, як "Дарниця" використовує ТМ "Корвалол" компанії "Фармак", демонструють міжнародній спільноті, що українське правосуддя дороге і повільне, а ринок живе за законами "дикого заходу". Виходить, що відсутність інвестицій, причиною яких є і продажна судова система, і відсутність захисту прав інтелектуальної власності в Україні, веде до відсутності зростання економіки. "Якби ми цього року отримали не 2 млрд доларів, а 10 млрд доларів, то це дало б додатково 5 п.п. до нашого ВВП", - сказав радник Президента України Олег Устенко. Автори репортажу впевнені: додаткові 5% відчув би на собі кожен українець. Чи піде нова влада далі заяв? Слова звучать правильні, чекаємо дій, - резюмували журналісти в репортажі програми "Гроші".