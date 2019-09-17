Відсутність захисту прав інтелектуальної власності наносить шкоду економіці України, – програма "Гроші"

У країні - величезна кількість медичних препаратів-двійників. Які ліки справжні? І що не так з іншими? Журналісти програми "Гроші" телевізійного каналу "1+1" провели розслідування, щоб з'ясувати, які медичні скандали на слуху в Україні, і як вони впливають на економіку країни.\r\nУ репортажі згадується битва за торгову марку (ТМ) "Корвалол", права на яку належать компанії "Фармак". "В Україні ринок "Корвалолу" сягає близько 100 млн гривень. Це стабільний ринок", - говорить в репортажі юрист, директор з правового забезпечення "Фармак" Дмитро Таранчук. 100 млн гривень на рік приносить "Корвалол", великі гроші, але питання - чиї?\r\nАвтори репортажу розповіли: 15 років війна за ТМ "Корвалол" ведеться компаніями "Фармак" та "Дарниця". "Відправляємо запити на заводи. Першими відповідають на "Фармаку". "Реєстрація будь-якої позначки, яка схожа до ступеня змішування з позначенням "Корвалол" - порушення прав інтелектуальної власності компанії "Фармак", і тому ми звернулися до суду для захисту своїх прав. Обидві справи розглядає Госпсуд Києва", - повідомив Таранчук.\r\nЗа даними журналістів, виготовляти "Корвалол" почали в 1959 році на заводі ім. Ломоносова - сьогодні це підприємство "Фармак". У 1996 році завод зареєстрував ТМ "Корвалол". Але те ж саме зробила компанія "Дарниця" бізнесмена Гліба Загорія, який незабаром став гаманцем "Блоку Петра Порошенко". У 2005 році фірма внесла до реєстру назву "Корвалол-Дарниця". "Ми вважаємо, що реєстрація видана з порушенням вимог законодавства та оскаржуємо її в суді", - зазначив Таранчук.\r\nПерший раунд судовий баталій почався в 2005 році і закінчився в 2010 році, закінчився поразкою "Фармаку" - через продажних судів, які прийняли рішення на користь "Дарниці", - підкреслили автори розслідування програми "Гроші".\r\nКерівник проекту "Відкритий суд" Станіслав Батрин впевнений: інтелектуальна власність в Україні не захищена. Автори репортажу підтверджують вибірковість українських судів історією журналу Forbes в Україні: навіть після рішення Міжнародного Арбітражного суду Нью-Йорка в 2016 році, яким бізнесмену Курченку заборонялося використання марки Forbes журнал друкувався і продавався аж до 2017 року. "Сьогодні можуть реєструватися торговельні марки в Україні, які майже відповідають міжнародним. Ми маємо дуже негативний імідж в очах інвесторів", - упевнений Батрин.\r\nУ репортажі відзначають: "Дарниця" в 2016 році почала випускати "Корвалол" знову. "Всі дії із захисту торговою марки "Фармак" почав в 2017 році, коли звернулися до суду із позовом про скасування торгової марки "Корвалол-Дарниця", - зазначив Таранчук. У репортажі програми підкреслили: сталася просто крадіжка відомого бренду лікарського препарату "Дарницею" у компанії "Фармак". Журналістам відмовили в проведенні інтерв'ю з компанією "Дарниця", але прислали відписку, в якій поінформували, що для препарату "Корвалол-Дарниця" не використовують маркетингові напрацювання компанії "Фармак", а ще, що виступають за здорову конкуренцію.\r\nЖурналісти впевнені: прецеденти використання чужих марок, подібно до того, як "Дарниця" використовує ТМ "Корвалол" компанії "Фармак", демонструють міжнародній спільноті, що українське правосуддя дороге і повільне, а ринок живе за законами "дикого заходу". Виходить, що відсутність інвестицій, причиною яких є і продажна судова система, і відсутність захисту прав інтелектуальної власності в Україні, веде до відсутності зростання економіки. "Якби ми цього року отримали не 2 млрд доларів, а 10 млрд доларів, то це дало б додатково 5 п.п. до нашого ВВП", - сказав радник Президента України Олег Устенко. Автори репортажу впевнені: додаткові 5% відчув би на собі кожен українець. Чи піде нова влада далі заяв? Слова звучать правильні, чекаємо дій, - резюмували журналісти в репортажі програми "Гроші".