Нардеп вимагає від НАБУ зупинити корупцію в "Центренерго"

Депутат Верховної Ради України Михайло Бондар заявив, що у державній компанії "Центренерго" запроваджено злочинну схему, внаслідок якої державі завдано значних збитків, а підприємство штучно доводять до банкрутства та звернувся до керівництва Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Фонду держмайна.

Про це йдеться у зверненні нардепа, що опубліковане на його сторінці у соціальній мережі Facebook.

Народний депутат зазначає, що за повідомленнями ЗМІ держкомпанію "Центренерго" взяли під контроль бізнесмени, що входять до сфери впливу олігарха Ігоря Коломойського, та запровадили корупційну схему, внаслідок якої державі завдають значних збитків.

"На "Центренерго" реалізується корупційна схема, яка містить дві складові – закупівля російського вугілля по завищеній ціні у підприємства афільованого з т.з. групою "Приват", та продаж електроенергії по заниженій ціні на користь підприємств, що також входять до групи "Приват", - йдеться у депутатському зверненні.

Зокрема, вугілля на "Центренерго" постачається компанією "Нафта Форс" за ціною 2,7 тис. гривень за тонну без вартості доставки, що на 40% вище, ніж за формулою "Роттердам+". Водночас вироблену електроенергію "Центренерго" продає підприємствам бізнесмена Коломойського за ціною 1,3 гривень за 1 кВт-г., в той час як її собівартість складає 1,9 гривень за кВт-г.

"Внаслідок цієї корупційної схеми наноситься шкода інтересам держави через завдання подвійних збитків державному "Центренерго" та через скорочення бази оподаткування, що призводить до неотримання державою податків", - зазначається в зверненні.

Нардеп висловив стурбованість фінансовими результатами компанії, яка за перше півріччя 2019 року отримала збитки в розмірі 1,2 млрд гривень. Та наголосив, що це фактично унеможливлює приватизацію "Центренерго", оскільки збитковим підприємством не зацікавляться інвестори.

За словами депутата, є всі підстави стверджувати, що в "Центренерго" створена та працює система злочинних корупційних оборудок, внаслідок якої розкрадаються державні кошти, а компанія штучно доводиться до банкрутства, і просить керівництво Міненергетики, НАБУ та Фонду держмайна перевірити ці факти.

Нагадаємо, раніше колишній голова Луганської обласної військово-цивільний адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявляв, що НАБУ має розібратися з корупційними зловживаннями в держкомпанії "Центренерго", яка закуповує російський вугілля за завищеними цінами у компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським.

Політолог Петро Олещук запропонував народним депутатам створити у Раді тимчасову слідчу комісію для розслідування скандалу навколо "Центренерго". Економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що Ігор Коломойський повністю контролює держкомпанію "Центренерго" і не зацікавлений в її приватизації.