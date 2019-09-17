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17 вересня 2019, вівторок, 14:32 18
Силові структури 2019-09-17T16:15:02+03:00
Українські Новини
Місія ООН закликає Міноборони відмовитися від арешту призовників

Місія ООН закликає Міноборони відмовитися від арешту призовників

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні закликає Міністерство оборони відмовитися від довільного арешту під час призовних кампаній.

Про це йдеться у доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні моніторингової місії ООН, передають Українські Новини.

Крім того, Міноборони слід прийняти відповідні заходи для того, щоб військові комісаріати припинили практику жорстокого поводження в контексті призову в Збройні Сили під час наступних призовних кампаній.

Як повідомляли Українські Новини, 780 громадян підлягали призову на строкову військову службу у Києві в квітні-червні.

Раніше екс-президент Петро Порошенко затвердив строки звільнення у запас військових і дати призову-2019.

Тим часом у ЗСУ заявили, що інформація, поширювана у ЗМІ і соцмережах, що нібито військові комісаріати проводять облави і "крадуть" людей прямо на вулицях є фейком.

У Львові оштрафували військового комісара, який оприлюднив у соцмережі список осіб, які ухилялися від призову.

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