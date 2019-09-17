ICU та Таблеточки презентували серію дитячих книг ICU Kids Books

Проект ICU Business Books спільно з благодійним фондом Таблеточки презентували серію дитячих книг ICU Kids Books.

"Ми давно хотіли запустити серію розумних дитячих книжок, написаних відомими фінансистами чи присвячених фінансовій тематиці. Нарешті це стало реальністю. Це особливо цінно для нас, адже всі кошти від продажу книг серії підуть у фонд "Таблеточки" на допомогу онкохворим дітям", - підкреслив Костянтин Стеценко, засновник фінансової групи ICU.

Першою книгою серії стала "Артуро та Єдиноріг" авторства Джованні Сальветті, відомого міжнародного інвестиційного банкіра, яку він особисто презентував українській фінансовій спільноті. В України книга виходить з оригінальними ілюстраціями автора.

"Артуро та Єдиноріг — дуже особиста історія для маленьких читачів від великого бізнесмена. Людині, яка займається міжнародним бізнесом, на жаль, дуже складно присвятити багато часу живому спілкуванню з сім'єю. Вкладати дітей спати по відеозв'язку, за тисячі кілометрів від дому — інколи це чи не єдиний варіант, який мені теж, на жаль, знайомий. Я дуже радий, що ICU подарувала цю книгу українським дітлахам", — відзначив Макар Пасенюк, засновник ICU.

Сам автор відзначив, що писав книгу для широкої дитячої аудиторії від 5 до 15 років і не вкладав в неї дорослого підтексту.

"Ця книга — одна з казок, які я розповідаю своїм дітям під час спільних вихідних. Зазвичай вони замовляють тему казок, а я їх вигадую. Саме так і народився "Артуро та єдиноріг". Це дуже проста історія, й мені приємно, що вона знаходить відгук не лише в моїх дітлахів", - розповів під час події Джованні Сальветті.

Також в межах презентації, за участі автора та відомих представників українського бізнесу, відбулася дискусія про поєднання батьківства та успішної кар'єри.

"Я багато подорожую по роботі й знаю, що, коли довго не бачиш дітей, кращий спосіб зблизитися — якісне проведення часу разом. Дуже легко ввімкнути дітям телевізор чи відеоігри. Але це не продуктивно. Замість цього я розказую їм історії, такі як "Артуро". Це спосіб передати дітям свої цінності", - поділився своїм досвідом Джованні Сальветті.

СEO Укрпошти Ігор Смілянський відзначив, що найскладніше для зайнятої людини у вихованні дітей — це вміти "вимикати мозок" від роботи.

"Діти це відчувають, тому важливо планувати свій час так, щоб час разом був дійсно якісним. Я завжди дуже детально наперед планую всі активності з дітьми, щоб в ці моменти бути з ними на 100%", - підкреслив він.

Директор ICU Ventures Роман Нікітов поділився з гостями своїм досвідом залучення дітей у "спільні проекти".

"Дистанцію, яка може з'являтися між зайнятими батьками та дітьми, можна заповнити проектами, в яких діти будуть повноцінними учасниками. Це може бути гра, похід кудись, поїздка. Будь-що можна перетворити на проект, де кожен грає свою чітку роль: тато — водій, дитина — вказує дорогу. Такі прості речі мають величезне значення для побудови відносин з дітьми, головне - щось робити разом", - підкреслив керівник венчурного напрямку ICU.

В межах презентації книги також відбувся збір коштів у фонд "Таблеточки" на допомогу онкохворим дітям.

Партнером ICU Kids Books у виданні книги "Артуро та Єдиноріг" стало видавництво Yakaboo.

Про ICU

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована у 2006 році спеціалістами з ING група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням знаходяться активи у розмірі більше 500 млн доларів США. Наша нинішня стратегія передбачає значні інвестиції у венчурні проекти та проблемний борг.

Наша професійна інвестиційна команда має досвід роботи в сфері прямих інвестицій і венчурного капіталу, високоприбуткових корпоративних і проблемних боргів, реструктуризацій та інших спеціальних ситуацій на ринках, що розвиваються. Інвестиційні рішення групи базуються на ретельних макроекономічних та секторальних дослідженнях, які готуються власним аналітичним підрозділом.

Ми прагнемо забезпечити своїм клієнтам високу прибутковість у широкому спектрі активів з урахуванням можливих ризиків. ICU розширює свою присутність на ключових європейських ринках за рахунок поєднання органічного зростання і нових придбань, а також продовжує розширювати спектр своїх інвестиційних пропозицій.

Засновники ICU – Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко.