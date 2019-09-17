Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський

"Потрібно відновлювати модель традиційної багатодітній українській сім'ї, яка існувала аж до середини XX століття", - вважає політичний консультант і керівник компанії Karyzhsky Communications, Максим Карижський.

"За нинішніх умов п'ятеро дітей в сім'ї - це мінімальне число. Двоє дітей їдуть вчитися за кордон. Причому їдуть вони в розвинуті країни для того, щоб перейняти успішний досвід. Таким чином, Україна не відмовляється від ролі експорту трудових ресурсів, а робить це своєю стратегією. Три інших дитини залишаються в Україні для того, щоб замінити своїх батьків. Це модель зразкової української родини, якої зараз потребує країна ", - розповідає Карижський.

В інтерв'ю "Як Зеленському планувати третій президентський термін", опублікованому виданням "Апостроф", експерт додає, що забороняючими заходами виїзд з країни не зупинити, тому потрібно сприяти підвищенню народжуваності. Максим Карижський вважає, що для цього можна перейняти нестандартний досвід заохочення народжуваності у інших країн.

"Наприклад, у Грузії Патріарх оголосив, що стане хрещеним батьком кожної третьої дитини в родині і всіх наступних. А уряд Італії з 2019 року подає в користування на 20 років земельну ділянку кожній родині, у якій народжується третя дитина ", - зазначає експерт.

Нагадаємо, що нова міністр охорони здоров'я Зоріна Скалецька розповіла про свої першочергові завдання, серед яких збільшення тривалості життя і народжуваності.