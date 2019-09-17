НАБУ погоджується із використанням Роттердамськоі вугільної біржі як цінового орієнтиру для українського вугілля, - Трохимець

В справі НАБУ щодо "Роттердам+" відсутній склад злочину, і в бюро вже визнали законність використання у формулі цінового індексу АРІ2. Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в ефірі каналу "Еспресо".

"Складу злочину немає. Більше того, вже неодноразово намагалися довести в суді незаконність всієї формули "Роттердам+", і з плюсом, і з мінусом, і з індексами на сірку, і все решта. Нічого не вдавалося. Справа ж не в тому, що такі у нас всі суди погані. А справа в тому, що немає ніякого злочину і немає ніяких зловживань у самій цій формулі", - сказав Трохимець.

Експерт також наголосив, що формула встановлювала верхню межу ціни на вугілля, але реальні ціни були нижчі.

"Що сама по собі говорить формула? Що повинна бути ціна вкладена в вартість виробленої електричної енергії, яка не більша ніж вартість вугілля середньозважена за попередній рік, за попередні 12 місяців до періоду, коли ця ціна вкладається, плюс доставка в Україну. Тобто, не більше. Якщо ви видобуваєте в Україні вугілля, то ви відповідно можете вкласти менше. І питання, яке дуже часто піднімали маніпулятори, на мою думку, які формували громадську думку про злочинність "Роттердам+", що нібито у нас видобувається вугілля в Павлограді, а поруч спалюється на Дніпровській ТЕС, а вкладається вся ціна, нібито воно в Роттердамі. Насправді такого не було", - пояснив Трожимець.

Нагадаємо, 24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам +". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +", жодного з них не було взято під варту. Пізніше в офіційній відповіді НАБУ на запит Інформбюлетеня ICC Ukraine зазначено, що у антикорупційного органу немає претензій до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтира для визначення ціни на вугілля в Україні за формулою "Роттердам +".

За інформацією ЗМІ, на нараді у президента з енергетичних питань, яка відбулася 19 серпня, з'ясувалось, що купувати вугілля за ціною, розрахованої за формулою "Роттердам+", на сьогодні дешевше, ніж імпортувати його з ПАР, США або Колумбії. Ціна за "Роттердам +" становить 1,74 тис грн за тонну, імпорт з Колумбії та США - 1,9 тис. грн за тонну, з ПАР - 1,8 тис. грн за тонну.