Показник системної кризи: митниця не виконала місячний план на 20%, - Льовочкін

Проблеми з держбюджетом переросли в системну кризу. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, коментуючи дані Держказначейства про недовиконання держбюджету за серпень за загальним фондом на 11,6%, інформує персональний портал політика.

"Недобір загального фонду бюджету в серпні склав 11,2 млрд гривень - це 11,6% від плану. В цілому ж з початку року план по доходах не виконується на 30,8 млрд. Це вже системна криза, яка найсильніше б'є по освіті, медицині, культурі та підтримці економіки", - заявив Сергій Льовочкін.

Народний депутат навів дані за сім місяців 2019 року, згідно з яким видатки за загальним фондом на підтримку економіки недофінансовані на третину (на 5,9 млрд грн від плану на період), на культуру та спорт - на 26% (або на 1,6 млрд грн), медицину - на 20,2% (або на 4,5 млрд грн), освіту - на 14% (3,2 млрд грн). Усього ж недофінансування видатків загального фонду становило 48,4 млрд грн.

"Катастрофа з надходженнями доходів до бюджету в серпні сталася багато в чому через повний провал по митниці, яка не виконала план місяця на 19,6%. І це - показник системності кризи, оскільки виконання держбюджету не може залежати від коливань курсу нацвалюти. Очевидно, що для України вкрай необхідне збільшення бюджетних надходжень від промислових підприємств, але для цього необхідно збільшити фінансування програм підтримки економіки в рази, а не урізати їх, як зараз", - пояснив політик.

"Зараз ми маємо замкнуте коло: надходження від промисловості не ростуть через відсутність держпідтримки, а держпідтримка не зростає через нестачу коштів у бюджеті. Вирватися з нього можна, тільки створивши зовнішньополітичні умови для відродження економіки. Домовитися про зниження ціни на газ безпосередньо з "Газпромом", відновити доступ українських товарів на ринки всіх сусідніх держав - це завдання для нової влади, для виконання яких у Опозиційної платформи - За життя є фундаментальні напрацювання, професійна команда та бажання працювати на благо країни. Якщо ці пропозиції будуть прийняті, в проекті держбюджету на 2020 рік можна буде значно збільшити фінансування як соціальних витрат, так і підтримки економіки", - резюмував Сергій Льовочкін.