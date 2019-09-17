підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.95 27.55
˟
17 вересня 2019, вівторок, 11:44 12
Політика 2019-09-17T13:00:03+03:00
Українські Новини
Показник системної кризи: митниця не виконала місячний план на 20%, - Льовочкін

Показник системної кризи: митниця не виконала місячний план на 20%, - Льовочкін

Проблеми з держбюджетом переросли в системну кризу. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, коментуючи дані Держказначейства про недовиконання держбюджету за серпень за загальним фондом на 11,6%, інформує персональний портал політика.

"Недобір загального фонду бюджету в серпні склав 11,2 млрд гривень - це 11,6% від плану. В цілому ж з початку року план по доходах не виконується на 30,8 млрд. Це вже системна криза, яка найсильніше б'є по освіті, медицині, культурі та підтримці економіки", - заявив Сергій Льовочкін.

Народний депутат навів дані за сім місяців 2019 року, згідно з яким видатки за загальним фондом на підтримку економіки недофінансовані на третину (на 5,9 млрд грн від плану на період), на культуру та спорт - на 26% (або на 1,6 млрд грн), медицину - на 20,2% (або на 4,5 млрд грн), освіту - на 14% (3,2 млрд грн). Усього ж недофінансування видатків загального фонду становило 48,4 млрд грн.

"Катастрофа з надходженнями доходів до бюджету в серпні сталася багато в чому через повний провал по митниці, яка не виконала план місяця на 19,6%. І це - показник системності кризи, оскільки виконання держбюджету не може залежати від коливань курсу нацвалюти. Очевидно, що для України вкрай необхідне збільшення бюджетних надходжень від промислових підприємств, але для цього необхідно збільшити фінансування програм підтримки економіки в рази, а не урізати їх, як зараз", - пояснив політик.

"Зараз ми маємо замкнуте коло: надходження від промисловості не ростуть через відсутність держпідтримки, а держпідтримка не зростає через нестачу коштів у бюджеті. Вирватися з нього можна, тільки створивши зовнішньополітичні умови для відродження економіки. Домовитися про зниження ціни на газ безпосередньо з "Газпромом", відновити доступ українських товарів на ринки всіх сусідніх держав - це завдання для нової влади, для виконання яких у Опозиційної платформи - За життя є фундаментальні напрацювання, професійна команда та бажання працювати на благо країни. Якщо ці пропозиції будуть прийняті, в проекті держбюджету на 2020 рік можна буде значно збільшити фінансування як соціальних витрат, так і підтримки економіки", - резюмував Сергій Льовочкін.

Більше новин про: Бюджет Сергій Льовочкін Опозиційна платформа ‒ За життя

Архів
Новини
Зеленському довіряють 79,4% громадян, - опитування 13:49
ICU та Таблеточки презентували серію дитячих книг ICU Kids Books 13:48
Росія прискорила видачу російського громадянства жителям Донбасу перед переговорами у "нормандському форматі", - розвідка 13:32
ДТП за участю Chevrolet Volt. Фото: Інформатор
Погоня з ДТП: чим закінчилася спроба поїздити на чужій машині 13:28
"Слуга народу" вимагає прямої участі народу у законодавчому процесі, але відмовляє киянам у праві прямо впливати на владу в столиці 13:15 Думка
більше новин
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Робота з МФВ за новою програмою може розпочатися до 2020, - Кабмін 22:59
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
Тисячі людей втратять робочі місця в результаті мораторію Кличка на будівництво в Києві, - бізнес-асоціація 13:16
більше новин
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію 20:53
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok