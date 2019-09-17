Булгаков-FEST отримав щорічну "прописку" на Андріївському

14 вересня 2019 в Києві вперше пройшов фестиваль міської культури Булгаков-FEST, який зібрав на Андріївському узвозі тисячі киян і гостей столиці. Була тут і магія булгаковських читань в музеї, і демонстрація фільмів за мотивами творів автора, і театралізовані вистави, і презентація нововиданих книг про великого генія, і, в довершення всього, концертна програма за участю гуртів "Ліловий", Макс Пташник і clan, LAMA і "Танок на майдані Конго" (ТНМК).

Ідея організувати фестиваль на базі Будинку-музею Михайла Булгакова належить засновнику благодійного фонду "Культурні новації", арт-бізнесмену, букіністу Владиславу Трубіцину, який вже давно дружить, співпрацює з музеєм і допомагає йому. Саме тому рішення про спільне проведення Булгаков-fest можна вважати закономірним і логічним вінцем цієї тривалої і продуктивної взаємодії.

"Ми з Музеєм - давні друзі і завзяті булгакознавців, нам подобається популяризувати роботи і знайомити з життям великого майстра жителів столиці та її гостей. І оскільки формат фестивалю має найбільш широке охоплення і специфіку інтерактивного залучення, ми вирішили зробити на Андріївському нову "родзинку", нову "візитну картку" узвозу, "прописавши" тут щорічний вересневий Булгаков-FEST. І, дивлячись на кількість молоді, зацікавленої в активностях фестивалю, я розумію, що ми вибрали правильне місце, час і формат для формування нової ультурной традиції, для сучасного прочитання класики, для актуалізації традиції неквапливого, вдумливого читання", - сказав Владислав Трубіцин.

На півдня учасники і глядачі фестивалю поринули в дещо тривожну, але таку привабливу атмосферу, виткану з магії по-булгаківськи - Воландової витівки і провокації, темні сходи музею, наповнені духом містицизму і артефактами іншої епохи, де неквапливих відвідувачів ловили зненацька герої, що ожили - картатий чоловічок з тріснутим пенсне, неймовірних розмірів кіт Бегемот, що говорить і, чого гірше, сам Воланд ...

Актори прочитали найкращі фрагменти з улюблених творів Булгакова, для дітей було встановлено скалодром і дитячий майданчик з лаунж-зоною для батьків. Стилізовані в дусі 30-х років, фото-зони сприяли створенню пам'ятних кадрів, а фуд-корти потішили гастрономічні домагання гостей фестивалю.

У наметі в сквері СЛІПАК на м'яких пуфах розташувалися ті, кому ближче кінотворчість за мотивами Михайла Булгакова - тут крутили "Собаче серце", "Івана Васильовича" і ін.

Любителів читання порадували відразу 4 книжкові новинки про життя і творчість Булгакова, його "київський період", які побачили світ завдяки меценатської діяльності Владислава Трубіцина і були презентовані в рамках фестивалю. Театр на Подолі відкрив свої двері для книжкової крамниці, де відвідувачі могли задовольнити найвибагливіші інтелектуальні запити.

Ближче до вечора гостей розважали акустичною живою музикою українські колективи - Танок на майдані Конго (ТНМК), LAMA, Макс Пташник і clan, і Ліловий. Під відкритим небом зібралися тисячі киян, щоб стати в цей день єдиним цілим, гідним свого великого земляка. І хоч музика стихла до півночі, по знаменитому схилу ще довго бродили ті, хто перейнявся духом містицизму великого генія, не бажаючи відпускати його в ту ніч...