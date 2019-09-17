підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.95 27.55
˟
17 вересня 2019, вівторок, 12:00 366
Суспільство 2019-09-17T13:15:02+03:00
Українські Новини
Булгаков-FEST отримав щорічну "прописку" на Андріївському

Булгаков-FEST отримав щорічну "прописку" на Андріївському

14 вересня 2019 в Києві вперше пройшов фестиваль міської культури Булгаков-FEST, який зібрав на Андріївському узвозі тисячі киян і гостей столиці. Була тут і магія булгаковських читань в музеї, і демонстрація фільмів за мотивами творів автора, і театралізовані вистави, і презентація нововиданих книг про великого генія, і, в довершення всього, концертна програма за участю гуртів "Ліловий", Макс Пташник і clan, LAMA і "Танок на майдані Конго" (ТНМК).

Ідея організувати фестиваль на базі Будинку-музею Михайла Булгакова належить засновнику благодійного фонду "Культурні новації", арт-бізнесмену, букіністу Владиславу Трубіцину, який вже давно дружить, співпрацює з музеєм і допомагає йому. Саме тому рішення про спільне проведення Булгаков-fest можна вважати закономірним і логічним вінцем цієї тривалої і продуктивної взаємодії.

"Ми з Музеєм - давні друзі і завзяті булгакознавців, нам подобається популяризувати роботи і знайомити з життям великого майстра жителів столиці та її гостей. І оскільки формат фестивалю має найбільш широке охоплення і специфіку інтерактивного залучення, ми вирішили зробити на Андріївському нову "родзинку", нову "візитну картку" узвозу, "прописавши" тут щорічний вересневий Булгаков-FEST. І, дивлячись на кількість молоді, зацікавленої в активностях фестивалю, я розумію, що ми вибрали правильне місце, час і формат для формування нової ультурной традиції, для сучасного прочитання класики, для актуалізації традиції неквапливого, вдумливого читання", - сказав Владислав Трубіцин.

На півдня учасники і глядачі фестивалю поринули в дещо тривожну, але таку привабливу атмосферу, виткану з магії по-булгаківськи - Воландової витівки і провокації, темні сходи музею, наповнені духом містицизму і артефактами іншої епохи, де неквапливих відвідувачів ловили зненацька герої, що ожили - картатий чоловічок з тріснутим пенсне, неймовірних розмірів кіт Бегемот, що говорить і, чого  гірше, сам Воланд ...

Актори прочитали найкращі фрагменти з улюблених творів Булгакова, для дітей було встановлено скалодром і дитячий майданчик з лаунж-зоною для батьків. Стилізовані в дусі 30-х років, фото-зони сприяли створенню пам'ятних кадрів, а фуд-корти потішили гастрономічні домагання гостей фестивалю.

У наметі в сквері СЛІПАК на м'яких пуфах розташувалися ті, кому ближче кінотворчість за мотивами Михайла Булгакова - тут крутили "Собаче серце", "Івана Васильовича" і ін.

Любителів читання порадували відразу 4 книжкові новинки про життя і творчість Булгакова, його "київський період", які побачили світ завдяки меценатської діяльності Владислава Трубіцина і були презентовані в рамках фестивалю. Театр на Подолі відкрив свої двері для книжкової крамниці, де відвідувачі могли задовольнити найвибагливіші інтелектуальні запити.

Ближче до вечора гостей розважали акустичною живою музикою українські колективи - Танок на майдані Конго (ТНМК), LAMA, Макс Пташник і clan, і Ліловий. Під відкритим небом зібралися тисячі киян, щоб стати в цей день єдиним цілим, гідним свого великого земляка. І хоч музика стихла до півночі, по знаменитому схилу ще довго бродили ті, хто перейнявся духом містицизму великого генія, не бажаючи відпускати його в ту ніч...

Більше новин про: Булгаков Андріївський Узвіз Булгаков-FEST Владислав Трубіцин

Архів
Новини
Зеленському довіряють 79,4% громадян, - опитування 13:49
ICU та Таблеточки презентували серію дитячих книг ICU Kids Books 13:48
Росія прискорила видачу російського громадянства жителям Донбасу перед переговорами у "нормандському форматі", - розвідка 13:32
ДТП за участю Chevrolet Volt. Фото: Інформатор
Погоня з ДТП: чим закінчилася спроба поїздити на чужій машині 13:28
"Слуга народу" вимагає прямої участі народу у законодавчому процесі, але відмовляє киянам у праві прямо впливати на владу в столиці 13:15 Думка
більше новин
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Робота з МФВ за новою програмою може розпочатися до 2020, - Кабмін 22:59
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
Тисячі людей втратять робочі місця в результаті мораторію Кличка на будівництво в Києві, - бізнес-асоціація 13:16
більше новин
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію 20:53
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok